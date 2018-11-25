Авто из США, растаможка которых подешевеет в 2019 году 2 25.11.2018, 11:56

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Какие автомобили станут «проходными» для белорусов.

В США выгодно покупать поврежденные автомобили. Разница в стоимости между целой машиной и пострадавшей в результате ДТП или какого-то страхового случая настолько велика, что с лихвой покрывает затраты на транспортировку в Беларусь и восстановительный ремонт - такой вариант все равно оказывается намного дешевле европейского! Купив в Штатах 3-летний Ford Fusion за 3000$, получаем на выходе 10.000-11.000$. Целого "американца" везти не так выгодно, он встанет на 7000-8000 дороже. В Европе битый Mondeo 2015 г.в. будет стоить 7000-12.000 евро, целый - от 15.000 евро плюс 2550 за растаможку 1,5-литрового двигателя, пишет abw.by.

"Из Америки можно взять битую машину, но пробег будет минимальный. К примеру, последние покупки - Buick Encore с пробегом 8000 миль, Toyota Prius с пробегом 12.000 миль. Это практически новые автомобили, причем повреждения у них незначительные. В Европе таких вариантов просто нет, там подобные машины с небольшим пробегом и слабыми ударами никогда не поступят в продажу на аукционе, а если и поступят, то будут стоить дико дорого. С Buick Encore вообще показательная ситуация. Семейная пара ездила в салон смотреть новые Renault Sandero и Duster, потом прокатилась на Buick Encore и решила заказать его из США. А многие вместо Polo выбирают Cruze или Fusion, сейчас еще и Civic добавится", - рассказывает руководитель компании по доставке авто из США CARSBY.BY (ООО "Олньюкарс") Григорий Валюженич.

Сегодня он выступит в качестве нашего эксперта по американскому рынку, а потому подсказывает и комментирует варианты, которые будут интересными для покупки в самое ближайшее время.

Кстати, из США возят автомобили в возрасте и до трех лет, но для них действуют ставки, привязанные к таможенной стоимости. Например, для машин ценой до 8500 евро это 54% таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб.см.

"Но в этом случае, особенно если речь идет о премиальных брендах, покупатели выбирают сильно поврежденные автомобили, чтобы гарантированно вписаться в таможенную стоимость. Если же машине 3-5 лет, она таможится от объема двигателя, о таможенной стоимости речи уже не идет, поэтому можно смело выбирать варианты получше, с минимальными повреждениями. Опять же в случае с дорогими моделями объем двигателя может быть и свыше пресловутых полутора литров. Автомобили с моторами от 1,8 до 2,3 литров идут по ставке 2,7 евро за "кубик". А в эпоху даунсайзинга 2,0-литровые моторы ставят даже на престижные модели, в том числе среднеразмерные кроссоверы", - замечает Григорий.

Ниже рассмотрим автомобили, которые достигнут 3-летнего возраста в конце этого или в течение 2019 года. И поднимем планку до 2,0-литровых моторов. Как показывает практика, они также пользуются популярностью у белорусских покупателей, даже несмотря на более высокие таможенные пошлины.

Honda Civic

Потенциальный бестселлер ближайших лет - Honda Civic десятого поколения. Седан для рынка США дебютировал осенью 2015 года, но даже самые ранние экземпляры будут датированы октябрем, так что массово "проходные" 3-летние машины появятся в 2019-м. Европейская версия вышла год спустя, а "проходные" моторы для нее объемом 1,0 и 1,5 л стали устанавливать лишь весной 2017-го. То ли дело "американец"! Его с самого начала оснащали не только 2,0-литровым "атмосферником" на 158 сил, но и 1,5-литровым турбомотором Earth Dreams с непосредственным впрыском мощностью 174 л.с. Оба мотора работают в паре с вариатором.

Источник: abw.by

Комментарий эксперта: "Чисто внешне снаружи и внутри, по размерам кузова и салона эта машина напоминает больше Accord, чем всегда скучный Civic. Японцы анонсировали, что этой моделью они составят конкуренцию BMW и Mercedes. Посмотрим… Могу сказать, что машина получилась очень удачная и совсем не ассоциируется с тем, что вы до этого думали о Civiс. Хорошая отделка салона, хорошая шумоизоляция, шикарная динамика, отличная управляемость и при этом вовсе не "цивиковские" габариты и формы. Мои личные ожидания - эта машина будет продаваться как Fusion сейчас.

Источник: abw.by

С аукциона проходные варианты уходят по цене около 5000-7000 долларов, плюс 2500 стоит усредненная доставка по США, сбор аукциона, морская перевозка, доставка из Клайпеды в Минск, плюс 3300 долларов таможня с утиль сбором. Итого получаем цену 11.000-13.000 без учета ремонта, на него можно заложить около 2000 долларов".

Chevrolet Cruze

Источник: abw.by

С февраля 2016 года для рынка США выпускается Cruze второго поколения, которой базируется на новой платформе D2XX (спереди - стойки McPherson, сзади - либо простая полузависимая подвеска, либо более "продвинутый" вариант с механизмом Уатта для дорогих версий). В любом случае новая модель выглядит современнее и богаче прежней. Что важно, Cruze оснащается новым 1,4-литровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива (153 л.с.). Теоретически доступна 6-ступенчатая "механика", но на практике большинство машин идет с 6-ступенчатым "автоматом".

Источник: abw.by

На белорусском рынке уже есть предложения по свежим Cruze, растаможенным по ставке для автомобилей в возрасте до трех лет. Стоимость таких экземпляров у нас - порядка 12.000-13.000$.. В следующем году трехлетние машины можно будет ввозить уже по ставке 1,7 евро за "кубик". Ожидаемая цена с небольшими повреждениями с учетом доставки и растаможки по указанному выше тарифу, но без стоимости ремонта составит около 8600$.

Audi A4 (B9)

Источник: abw.by

Американские версии "четверки" были популярны еще со времен актуальности модели В5 - помните пресловутое сочетание "1.8Turbo - Quattro - Tiptronic"? А сейчас приходит время новейшего поколения В9: оно дебютировало в конце 2015-го, так что в ближайшее месяцы число машин, достигших 3-летнего возраста, будет только возрастать. На американском рынке для А4 предложен 2,0-литровый турбомотор, который в зависимости от модификации развивает 190 или 252 л.с. и комплектуется 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой S-Tronic. Кроме того, доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Источник: abw.by

Комментарий эксперта: "По конечной цене покупки на аукционе цифры для данной модели сильно отличаются и зависят от сложности ремонта, пробега, комплектации, типа привода. С учетом всех затрат, доставки, растаможки и утильсбора такая Audi в Беларуси обойдется от 16.000 до 23.000 долларов без учета ремонта".

Chevrolet Volt

Источник: abw.by

Chevrolet Volt второго поколения во всех отношениях лучше предшественника. Так, новая силовая установка, в составе которой один ДВС с непосредственным впрыском топлива, два электромотора и тяговая батарея, может похвастать лучшей эффективностью: она легче, мощнее и обладает большим запасом хода. А для белорусских покупателей Volt имеет перед Toyota Prius один немаловажный плюс: он оснащен 1,5-литровым двигателем, который вписывается в таможенную ставку 1,7 евро за сантиметр кубический. А это - существенная экономия при растаможке.

Источник: abw.by

Комментарий эксперта: "Volt - это гибрид с философией электромобиля. Общаюсь с владельцами, у них своя субкультура! Они по полгода не заправляют эти машины, а заряжают их от розетки в торговых центрах, офисах (много кто за свои деньги ставит), домах, квартирах. Так что Volt не совсем гибрид, он ближе к электромобилю. Экземпляр со средней тяжестью повреждений с учетом доставки и растаможки, но без ремонта будет стоить от 13.000 долларов. Это если повезет и на аукционе не будет участников из Украины, которые полюбили эту модель и активно торгуются за нее".

Ford Escape

Источник: abw.by

Обновленная версия Escape 2017 модельного года (продажи на американском рынке начались летом 2016-го) отличается слегка освеженной внешностью и расширенными возможностями мультимедийной системы Sync 3, которая теперь дополнена системой Sync Connect и может "общаться" со смартфоном.

Источник: abw.by

Но куда важнее, что 1,6-литровый EcoBoost заменен на новый мотор объемом 1,5 л, а это, на минуточку, 1450 евро разницы при "растаможке" 3-летнего автомобиля! В паре с этим двигателем работает 6-ступенчатый "автомат". Цена в Беларуси с учетом растаможки, но без стоимости ремонта - 12.000-13.000$.

Mercedes E-класса (W213)

Источник: abw.by

Новый Е-класс появился на рынке в середине 2016-го, так что через полгода самые ранние экземпляры достигнут 3-летнего возраста. Для нас наибольший интерес представляет версия E300, которая оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском мощностью 245 л.с. Данная модификация была предложена как с задним приводом, так и с полноприводной трансмиссией 4MATIC и комплектуется 9-ступенчатой автоматической коробкой 9G-Tronic. Такой вот набор, позволяющий относительно недорого получить свежий бизнес-седан премиумной марки!

Источник: abw.by

Правда, надо понимать, что более-менее живые варианты в Минске с учетом доставки и растаможки, но без ремонта будут начинаться от 25.000$.

Mercedes GLC

Источник: abw.by

Еще одна ожидаемая модель Mercedes - компактный кроссовер GLC (X253), который тоже дебютировал в 2016 году. Американская версия GLC 300 оснащается все тем же 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и агрегатируется с 9-ступенчатым "автоматом". Важный момент: на рынке доступны как версии с полным приводом 4MATIC, так и модификации с задним приводом RWD. При поиске и выборе автомобиля учитывайте этот момент!

Источник: abw.by

"Под ключ" в Беларуси, но без учета стоимости восстановления такой Mercedes будет стоить от 26.000$. Заметим, что в объявлениях цены начинаются от 37.000$.

Toyota Prius

Источник: abw.by

Новое поколение модели с индексом XW50 было представлено публике осенью 2015-го, а затем Prius последовательно дебютировал на японском, американском и европейском рынках. Самые ранние экземпляры уже можно рассматривать к покупке, но к весне 2019-го число вариантов, достигших 3-летнего возраста, возрастет в разы. Правда, как и в предыдущем поколении, Prius оснащают 1,8-литровым двигателем, так что его придется растаможивать по ставке 2,5 евро. Но высокотехнологичный автомобиль с космическим дизайном все равно привлекателен для многих покупателей. Достаточно сказать, что ранее эту модель приобретали и в возрасте до трех лет, производя таможенную очистку от стоимости.

Источник: abw.by

Комментарий эксперта: "Раньше модель заказывали с не самым простым ремонтом, чтобы сэкономить на растаможке. Сейчас можно подобрать хорошие варианты с небольшими повреждениями и малым пробегом. Цена здесь - от 16.000 долларов в комплектации Premium с небольшими повреждениями. Более простая версия будет стоить около 14.000".

Volvo XC90

Источник: abw.by

Шведский кроссовер привлекает не только скандинавским стилем в дизайне и интерьере, но также роскошным оснащением, высокотехнологичной конструкцией и передовыми решениями в вопросах активной и пассивной безопасности. А в наш обзор он попал еще и потому, что силовой ряд XC90 состоит из 2,0-литровых двигателей, что позволяет вписаться в ставку 2,7 евро за "кубик" при растаможке 3-летних машин.

Источник: abw.by

На американском рынке представлены бензиновые версии Т5 с одной турбиной (245 л.с.) и Т6 с твинтурбо (320 л.с.), а еще имеется "подзаряжаемый" гибрид Т8 на 408 л.с.! Все модификации XC90 оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" Aisin, а версия Е5 может быть не только с полным, но и передним приводом. Если удачно сложится аукцион, можно рассчитывать на бюджет 32.000$ - и это уже с учетом восстановительного ремонта!

Бонус: Chevrolet Camaro

Источник: abw.by

Очередное поколение знаменитого спорткара было показано в мае 2015-го, продажи стартовали в ноябре - так что уже сейчас самые ранние экземпляры достигли трехлетнего возраста. И здесь самое время вспомнить, что силовой ряд Camaro включает в том числе и 2,0-литровый турбомотор мощностью 275 л.с., который может сочетаться как с 6-ступенчатой "механикой", так и с 8-ступенчатым "автоматом", причем этот тандем доступен и для купе, и для кабриолета. С механической коробкой разгон с места до 100 км/ч занимает менее шести секунд, а максимальная скорость составляет 240 км/ч!

Источник: abw.by

Комментарий эксперта: "С 2019 года к Ford Mustang с мотором 2.3 любители американских купе могут добавить Chevrolet Camaro с мотором 2.0. А еще можно подкопить денег и купить Tesla – они нисколько не уступают в динамике и харизматичности, и, по моему скромному мнению, за ними будущее. Уже сейчас формируется сообщество электромобилистов, которые интересуются Tesla, Chevtolet Volt, Nissan Leaf, BMW i3 и другими. И с каждым годом их число будет увеличиваться!"

Наш вердикт

2019 год обещает появление целого ряда очень интересных для нас моделей. В массовом сегменте это Honda Civic, обновленный Ford Escape с теперь уже "проходным" мотором и новый Cruze. Отдельно упомянем новые поколения Toyota Prius и Chevrolet Volt. Ну а в "премиуме" станут доступными седаны Audi A4 и Mercedes E-класса, а также кроссоверы Mercedes GLC и Volvo XC90. Немаловажный момент: растаможка по объему двигателя, а не в привязке к стоимости позволит приобретать автомобили в лучшем техническом состоянии и с меньшим объемом повреждений, что можно только приветствовать. Ведь в достаточно большой степени именно эти машины будут формировать автопарк страны в ближайшее время.