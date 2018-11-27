В Беларуси небольшая группа «жирует» за счет всех остальных 12 27.11.2018, 8:39

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Архивное фото dw.de

Коммуналка многим белорусам просто не по карману.

Журналисты сравнили жировки белорусов за три года и подсчитали, что с 2016-го холодная вода подорожала на 188%.

При этом власти утверждают, что тарифы на услуги ЖКХ якобы повышаются не более, чем на $5 в год. А с 1 января собираются повысить коммуналку – вначале для «тунеядцев», а затем – для остальных граждан.

Повышение власти объясняют необходимостью оплачивать 100% услуг ЖКХ. Насколько справедливо это утверждение?

На вопросы Charter97.org отвечает один из лидеров независимого профсоюзного движения Беларуси, исполняющая обязанности председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк.

- Вы возглавили профсоюз РЭП, который не раз помогал простым людям разобраться с «хитростями» властей. Действительно ли белорусы недоплачивают государству за ЖКХ?

- Из социальных проблем, с которыми люди приходят в наш профсоюз, мне больше приходилось заниматься вопросами зарплат. И в качестве одного из выводов могу сказать: зарплаты в стране не растут такими темпами, как коммуналка. Еще сильнее отстают от роста коммуналки пенсии и пособия. Подумайте только: среднее пособие по безработице в Минске составляет 25 рублей! А где те времена, когда столько стоила коммуналка?

Люди, приходящие за защитой по разным вопросам, возмущаются: вода в цене резко выросла. Во-первых, это означает, что они считают каждую копейку. Во-вторых, получается, что «коммунальный удар» по людям сейчас – самый чувствительный. Ведь коммуналку за каждый месяц в любом случае придется платить.

Большинство уверено: мы и так давно платим 100%. Никто не верит, что есть какая-то дотация со стороны государства. Из-за этого государство стало восприниматься как мошенник.

Это замечательная тема для тех, кто занимается исследованиями протестных настроений у народа. Государство утверждает: дотации есть, а люди уверены: дотаций нет. Люди уверены, что их уже обманули, а государство готовит почву для еще большего жульничества.

Поэтому коммуналка превращаются сейчас в одну из самых острых тем. Есть такая «народная социология»: если какая-то тема становится главной в местах ежедневного скопления людей (очереди, общественный транспорт), значит, это действительно серьезная проблема. Из личного опыта скажу: доводилось слышать истории людей, которые экономят на батоне и масле, потому что надо заплатить коммуналку.

Очень необдуманно со стороны властей повышать тарифы с 1 января. Пусть это пока не для всех. Но наши граждане научены не доверять государству и знают: начнут с «тунеядцев», а закончат всеми остальными. Вместо праздничного настроения у людей сейчас уныние и тревога: что принесет Новый год? Дети ждут чудес и подарков, а взрослым ЖКХ уже приготовило свой «подарок».

Я всегда говорила: наличие одного человека 25 лет у власти – это ненормально. Ежегодные «сюрпризы» с 1 января правоту этого тезиса только подтверждают.

- Как вы прокомментируете то, что эксперимент по повышению коммуналки решили начать с безработных?

- Есть такой документ – генеральное соглашение по ЖКУ. Сейчас работают комиссии по выработке нового коммунального соглашения. Оно заключается на 3 года. В нем черным по белому написано: прежде чем повысить цены, должны быть повышены зарплаты и пенсии.

Но в реальности все происходит наоборот. Белорусам по факту ставят кабальные условия. Это, по большому счету, рискованная игра. Власти, наверное, считают наш народ настолько забитым и «затюканным», что решили испытывать его терпение до конца.

И это – опрометчиво. Я уверена: наступит такой день, когда мы выйдем на улицы и скажем: «Хватит! Вы высосали из нас последние соки!».

Подсчитайте: мы не можем просто физически содержать столько милиции и чиновников. Это и есть настоящие «тунеядцы».И на содержание этой армии нахлебников общество тратит неимоверные усилия.

Правильно сказал когда-то Геннадий Федынич: дайте всем чиновникам в стране реальную среднюю зарплату, как у народа – и сразу освободится огромная масса денег. Сразу же будет решен вопрос окупаемости ЖКХ: коммуналку просто не надо будет повышать. Потому я предлагаю властям: направьте зарплату чиновников на оплату коммуналки. И вы избежите социального взрыва.

- Будет ли профсоюз РЭП защищать тех, кому с 1 января насчитают повышенную коммуналку?

- Конечно. Мы на пленуме профсоюза уже проговаривали этот вопрос. Официальная позиция РЭП: декрет о «тунеядцах» ущемляет права белорусов. Мы будем с ним бороться и помогать людям, которые к нам обратятся.

По сути, этот декрет означает не только экономическое угнетение – он унижает достоинство людей. Как бы в насмешку созданы «комиссии по трудоустройству», предлагающие людям работу, не соответствующую их квалификации и за символические деньги.

- Что вы посоветуете делать людям, которым придут новые жировки?

- Не сдавайтесь. Не идите на поводу у властей. Тем гражданам, которые окажутся в списках «тунеядцев», профсоюз РЭП будет помогать. Просто обратитесь за этой помощью.

Не спешите платить по новым счетам, которые вам пришлют. Всем, кто к нам обратится, мы будем оказывать юридическую помощь. И чем больше будет таких людей – тем быстрее мы покажем всю порочность этого декрета и отменим его.

Начислять безработным повышенную коммуналку – и беззаконно, и аморально. Вспомните, как когда-то журналисты опубликовали жировки высших чиновников из Дроздов – цифры там оказались в разы ниже, чем у обычных людей. Во всем мире принято вводит налоги на роскошь, а в Беларуси работает обратный принцип.

Виной всему этому – несменяемость власти. Законы уже почти 25 лет принимаются в интересах одного правящего клана и входящих в него людей. В стране за этой время образовался огромный разрыв между теми, кто пристроился к власти, и остальным народом.

Беларусь стала государством ярко выраженного неравноправия. То, что небольшая группа людей «жирует» за счет остальных – это опасный путь. И Беларусь не просто на него вступила – она по нему катится.

- Каким может быть выход из этой ситуации?

- В этой ситуации я вижу один выход – протесты. Я – только за мирные, ненасильственные протесты. Это единственный вариант действий для того, чтобы уважать себя и «людьми зваться». Добиться всебелорусской забастовки непросто, но нам в этом деле, видимо, решил помочь ЖКХ. Он практически толкает людей на всеобщую забастовку. То, что люди стихийно выйдут на улицы в знак протеста – этого не исключает никто. И я в том числе.