9 столиц за 24 часа: шотландцы установили рекорд по скоростному путешествию 28.11.2018, 17:11

Цель поездки — собрать деньги для перинатального центра в Эдинбурге.

Двое друзей установили мировой рекорд, посетив девять столиц мира за 24 часа, пишет «Вокруг света».

Адам Лейтон и Крис Флетчер из Эдинбурга побывали в Лондоне, Париже, Брюсселе, Амстердаме, Берлине, Праге, Братиславе, Вене и Будапеште.

Для этого им пришлось сесть на семь поездов, пять автобусов и сделать два перелета.

Они побили предыдущий рекорд в «Книге рекордов Гиннесса» всего на 10 минут и посетили на одну столицу больше. При этом провели всего 4 минуты в Братиславе и 10 минут в Брюсселе.

Цель этой утомительной поездки — собрать деньги (около 1 000£) для перинатального центра в Эдинбурге, что шотландским парням и удалось.