Как Янка Купала вдохновил Юрия Гагарина на полет в космос 9.11.2018, 22:04

Янка Купала

Мать Юрия Гагарина во время посещения в 1971 году Минска рассказал интересный факт из жизни первого в мире космонавта.

Первый в мире космонавт Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года. В то время мало кто знает, что повлияло на его любовь к полетам, пишет «Белсат».

Вполне возможно, если бы не Янка Купала, то Гагарин выбрал бы для себя другую судьбу. В мае 1971 года мать Юрия Гагарина посетила Минск. В музее Янки Купалы она рассказала очень интересный факт из детства сына.

«Она вспомнила, что когда-то в детстве среди любимых стихов ее сына Юры было и стихотворение-мечта Янки Купалы, стихотворение-мечта именно о полете», – рассказывает ученый секретарь Государственного литературного музея Янки Купалы Галина Воронова.

Речь идет о стихотворении «Хлопчык i летчык», которое Купала написал в 1935 году.

Это стихотворение было прописано и в сценарии биографической ленты о детстве Гагарина «Так начиналась легенда».

«Я убежден, что предки Гагарина, безусловно, из этнических белорусских земель. И он вполне мог понять в детстве стихотворение Янки Купалы в оригинале», – считает историк Владимир Орлов.

Фото: SAS Scandinavian Airlines

«Очень важно, чтобы, действительно, в детстве, в юности, когда человек формируется как личность, когда определяет свой путь, чтобы встретилось чудом [стихотворение], которое бы подсказало, поддержало бы его мечту», – говорит Галина Воронова.

Белорусский поэт Геннадий Буравкин несколько раз встречался с Гагариным. Однажды Юрий сказал, что он почти что белорус и вспомнил, что его деревня находится в 70 километрах от бывшей границы ВКЛ. Тогда же Гагарин признался, что очень жалеет, что никогда не бывал в Беларуси и чувствует вину перед белорусами.