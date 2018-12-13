В Минске задержали Дмитрия Полиенко 4 13.12.2018, 10:10

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Активиста собираются судить.

Дмитрия Полиенко задержали в отделении милиции на улице Ангарской в Минске, куда вызвали ранее и сейчас везут в РУВД Заводского района Минска, сообщает телеграм-канал «Баста».

Там будет выездное заседание суда.

Активистам, которые приехали в РУВД Заводского района, сообщили, что Дмитрия Полиенко в здании нет и не будет. Посоветовали искать в суде Заводского района. Между тем, сам Дмитрий сразу после задкржания написал, что его везут в РУВД, сообщает «Баста».

«Шунявки снова чудят, сейчас все-таки решили везти в суд, что-то нездоровое происходит», - написал Дмитрий Полиенко в «Фейсбуке».

«Суд над Полиенко, похоже, пройдет в РУВД Заводского р-на. Выездным заседанием. Апдэйт. Возвращают в суд. Похоже просто пытаются успеть без нас, но это вряд ли. Возвращаемся», - написал в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, который приехал в суд Заводского района Минска, чтобы поддержать активиста.

«А хотите повеселю? По последним данным Полиенко все еще в РУВД», - написал Максим Винярский.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу 24 октября и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).

«Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес».