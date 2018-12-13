Путин – россиянам: Не ждите поддержки от государства 9 13.12.2018, 15:37

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Правитель РФ предложил вспомнить старые большевистские песни.

Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока 13 декабря призвал россиян опираться только на себя и не ждать помощи от государства, передает корреспондент «Сноба» с мероприятия.

По словам президента РФ, 90 процентов успеха каждого человека зависит от него лично. «Не надо ждать поддержки государства, надо ей конечно пользоваться, только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские: никто нам не поможет — ни бог, ни царь и ни герой», — объяснил он.

Видео с комментарием Путина размещено в телеграм-канале «Пул N3».

Что еще известно:

За прошедшую оcень ряд чиновников и политиков заявляли, что государство ничего не должно россиянам. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, посчитавшая, что государство молодым людям «вообще в принципе ничего не должно», получила выговор. Депутат-единоросс из Саратовской области Николай Островский вообще сказал, что «народ должен государству», но позже отказался от своих слов, сказав, что его не так поняли.