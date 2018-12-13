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Корабль Ричарда Брэнсона побил собственный рекорд полетов в космос

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  • 13.12.2018, 20:57
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В марте 2019 года Брэнсон рассчитывает произвести первый коммерческий запуск.

Virgin Galactic в своем Twitter сообщила, что корабль VSS Unity проекта SpaceshipTwo сумел подняться на 82 километра над поверхностью Земли. В компании утверждают, что так впервые практически добрались до космоса. Как указывает CNN, данная отметка в США иногда рассматривается как начало космического пространства, передает РБК.

Линия Кармана, считающаяся условной границей атмосферы и космосаа, которую установила Международная авиационная федерация, находится на высоте 100 км, в NASA и вовсе считается, что открытый космос начинается на высоте 122 км над уровнем моря, а еще одна граница — 22 млн километров, где перестает ощущаться гравитация Земли.

В ходе теста VSS Unity взлетел в пустыне Мохаве в Калифорнии, а на высоте 14 км был включен ракетный двигатель, который позволил набрать дальнейшую высоту. Указывается, что скорость корабля в 2,9 раза превысила скорость звука.

VSS Unity, на борту которого находились два пилота, примерно через 50 минут вернулся на Землю.

По словам Брэнсона, эксперимент прошел успешно, и уже в марте 2019 года он рассчитывает произвести первый коммерческий запуск, сообщает агентство Reuters. Суборбитальный полет обойдется желающему в $250 тысяч.

Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году. Его целью изначально были коммерческие космические полеты. По словам бизнесмена, в настоящее время удалось продать около 900 билетов для потенциальных космических туристов, что позволило проекту выйти на прибыль.


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