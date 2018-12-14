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Евросуд в Люксембурге отказался разморозить активы ХАМАС

  • 14.12.2018, 16:51

Решение о заморозке средств не противоречит законам ЕС.

Решение Совета Европейского Союза заморозить активы радикального исламистского движения ХАМАС не нарушает законодательство ЕС. С таким заявлением Европейская судебная палата (ЕСП) в Люксембурге выступила в пятницу, 14 декабря, сообщает «Немецкая волна».

В декабре 2001 года Совет ЕС выработал общую позицию в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении ЕСП. Принятые меры включали, в частности, блокирование активов физических лиц и организаций, внесенных в особый перечень. Список, в который включено исламистское движение, был составлен на основе решений Совета ЕС.

Радикальное движение, которое правит в секторе Газа с 2007 года, требовало отменить постановления Совета Евросоюза, принятые в отношении ХАМАС. Политические группы в составе руководства Палестинской национальной автономии не могут подпадать под санкции ЕС, считают в ХАМАС.

Суд в Люксембурге отклонил ходатайство исламистского движения, подчеркнув, что ХАМАС не является суверенным государством.


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