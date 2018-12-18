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Леонид Судаленко: В Париже - премия, в Гомеле - угрозы

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  • 18.12.2018, 19:58
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

Почему власти Беларуси давят на журналистов-фрилансеров.

Сразу пять повесток в суды разных районов Гомельской и Брестской областей в течение недели, требование явиться на военные сборы, анонимные угрозы на личную электронную почту - таким выдалось начало декабря для гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского. Только в нынешнем году за сотрудничество с телеканалом "Белсат", вещающим на Беларусь с территории Польши, Жуковский получил 16 штрафов по печально известной статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) "Незаконное изготовление продукции СМИ". Эту статью белорусские власти используют с весны 2014 года для преследования в административном порядке фрилансеров за размещение их материалов в зарубежных СМИ. О методах давления властей Константин Жуковский рассказал DW.

Зачем белорусской армии 43-летний журналист Жуковский

Журналист из Гомеля Константин Жуковский

В июле нынешнего года 43-летнего журналиста решили призвать на военные сборы. В свое время, вспоминает Константин Жуковский, он отслужил в танковых войсках и был уволен в запас в звании сержанта. Танковая техника постепенно модернизируется, поясняет он, поэтому требование ознакомиться с новинками выглядит логично. Однако от военных он узнал, что если его и направят в войска, то только на базу хранения старой техники.

Задача у них другая, продолжает Жуковский, показывая целую пачку повесток из военкомата: пресечь появление репортажей с критикой ситуации в Беларуси. В течение двух недель вместо съемок ему пришлось обходить врачей медицинской комиссии. А когда процедура была успешно закончена, и журналист был признан годным к военной службе, военкомат вдруг решил его не призывать на сборы.

Константина Жуковского регулярно вызывают на медкомиссию в военкомат

Через три месяца история повторилась. Военкомат до сих пор требует безотлагательно пройти медкомиссию уже осеннего призыва. Жуковский в ответ посчитал, что таким образом власти искусственно препятствуют его журналистской деятельности, о чем написал в открытом письме военному комиссару. В обращении он также заявил, что готов отправиться на военные сборы на основании ранее пройденного медосмотра. "Но вместо ответа прислали повестку в суд как уклонисту от призыва", - сетует Константин Жуковский.

И это еще не все. На его электронный почтовый ящик 27 ноября пришло анонимное письмо с угрозами жизни и здоровью. Злоумышленники не стеснялись в выражениях: "Костя, или на нары, или в армию. Готовься. Береги себя, а то в армии всякое бывает, да и на нарах тоже".

Правозащитник Судаленко: в Париже - премия, в Гомеле - угрозы

В это же время с того же электронного адреса подобное сообщение пришло и известному гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко, который 10 декабря, в День прав человека, получил из рук министра юстиции Франции премию Французской Республики "Свобода - Равенство - Братство" за вклад в защиту прав человека.

Леонид Судаленко

Новость о награждении премией и угрозы пришли почти одновременно, вспоминает Судаленко. В то время как посол Франции его поздравлял с наградой, неизвестные злоумышленники на родине советовали ему "думать головой, кого защищаешь". Леонид Судаленко и Константин Жуковский по факту угроз обратились с заявлением на имя начальника УВД Гомельского облисполкома. Из этого ведомства пришел ответ, что установить злоумышленников не представляется возможным, так как их IP-адрес якобы находится в Канаде.

Логику недоброжелателей правозащитник объясняет просто: в качестве адвоката он представляет интересы Жуковского в Комитете по правам человека ООН (КПЧ ООН). В данный момент Судаленко готовит очередную жалобу, в которой будут опротестованы сразу 16 штрафов, полученных журналистом в течение года. Преследование журналиста, поясняет Судаленко, нарушает его права на получение и распространение информации, закрепленные Международным пактом о гражданских и политических правах.

И жалоба такая не одна. В минувшем году были опротестованы 11 штрафов, полученных Жуковским за свою профессиональную деятельность, в 2016-м - шесть. А всего за четыре года работы журналиста штрафовали 40 раз, общая сумма, которую он должен выплатить государству, превысила 17 тысяч евро.

"Задавить журналистов, работающих с зарубежными СМИ"

Подобное в Гомеле происходило год назад с журналисткой "Белсата" Ларисой Щиряковой, напоминает представитель правозащитного центра "Весна" в Гомеле Андрей Стрижак. Причина такого жесткого прессинга в том, считает он, что фрилансеры стали активно ездить по регионам и показывать совершенно неприглядную жизнь в белорусской глубинке. Свидетельством тому повестки в суд, которые приходят Жуковскому из Жлобина, Лунинца, Калинкович.

Более того, продолжает Стрижак, власти стали так поступать и с другими репортерами, готовыми выезжать в провинцию. Например, практически за каждый репортаж из регионов в нынешнем году стали штрафовать минскую журналистку "Белсата" Ольгу Чайчиц.

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец считает, что есть общее политическое решение властей, по его выражению, "просто задавить журналистов, работающих с зарубежными СМИ". Несмотря на то, что тема преследований за нарушение статьи 22.9 КоАП отдельно обсуждается в рамках диалога Беларуси с Евросоюзом, поясняет он, в нынешнем году журналистов судили по ней 114 раз. Для сравнения - в 2017 году таких штрафов было 69, и Бастунец тогда называл их количество антирекордом.

Нынешнее обострение репрессий - лишь их видимая, фиксируемая часть, констатирует Константин Жуковский. Ранее ГАИ у него еще отбирала права, подвыпившие хулиганы якобы случайно ломали ворота его частного дома, милиция могла задержать и отпустить. Все пять лет, в течение которых Жуковский активно сотрудничает с "Белсатом", он чувствует пристальное внимание к себе со стороны силовиков.


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