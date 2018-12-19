Андрей Арямнов: Точно поеду на Олимпиаду в Токио, чего бы мне это не стоило 4 19.12.2018, 16:12

Андрей Арямнов

Фото: tut.by

Тяжелоатлет хочет стать двукратным олимпийским чемпионом.

Олимпийский чемпион-2008 тяжелоатлет Андрей Арямнов рассказал о своих планах на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом пишет «Прессбол».

- Часто 30-летний Андрей Арямнов вспоминает себя 20-летнего?

- Довольно часто. Тяжелая атлетика преподала мне жесткие уроки. Наверное, молодость на то и дана, чтобы совершать глупые поступки и делать после них выводы. Сейчас подобных ошибок не допущу — старый уже (улыбается). Лучше наступить на грабли в 20 лет, чем сделать это в 30 или 40. Я прожил бурную молодость. А сейчас думаю о семье и здоровье.

- Что в планах после сборов в Бобруйске?

- Турнир в Катаре. Это будут первые квалификационные соревнования к Олимпиаде. Дальше отпуск, долгожданное море и шезлонги. Не отдыхал три года.

Я точно поеду на Олимпиаду, чего бы мне это не стоило. Хочу стать двукратным олимпийским чемпионом и, чтобы когда прилечу в Токио, мне сказали: "О, это же Арямнов! Знаем такого".