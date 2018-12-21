Пономарев — Лев Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

21.12.2018, 21:28

Антон Орехъ

Российский закон позволяет глумиться над любым россиянином почти любыми способами.

Конечно, действия полиции проверят, и конечно, в них ничего плохого не обнаружат. А может и безо всякой проверки не обнаружат. Скажут: «Ну, чего тебе неймется, старик, тебя и так отпустили! Мог бы еще сидеть и сидеть, а так уже на свежем воздухе. Все хотят на свободу, а ты, дед, кобенишься». От полицейских следовало ожидать чего-то подобного. Потому что люди, наделенные властью в России, всегда стремятся ее продемонстрировать и обязательно кого-нибудь унизить.

Смысл власти в РФ состоит в том, чтобы иметь возможность унижать и пользоваться этой возможностью с наслаждением. Какой-нибудь консьерж в подъезде не преминет остановить вас окриком и встать стеной на пути в дом – мало ли вас тут шляется! А уж полицейскому сам бог велел поглумиться. И не от злобы и садизма, а по привычке – вроде как так положено.

Дело Пономарева с самого начала были таким троллингом консьержа. Сажать Льва Александровича было не за что. Зажали его потому, что надо было посадить какого-то известного человека каким-то вычурным способом. Выбрали мужчину 77 лет, репутация которого абсолютно безупречна в смысле хулиганства, бузотерства, эпатажа. Пономареву просто не по возрасту уже козаки-разбойники, в которые периодически играют ребята Навального на молодежном кураже. Пономарев даже внешне похож на Дон Кихота, хотя из всего инвентаря у него есть только ветряные мельницы, но нет ни коня, ни Санчо Пансы. Для вопиющей посадки Лев Пономарев – наилучший кандидат.

Ему дали 25 суток, чтобы вышел к Новому году, и с фигой в кармане изобразили милосердие. Потом милосердие усугубили, скинув аж девять суток ареста. Милосердие по-российски — это когда вместо немедленного отпускания с извинениями, вам просто немного уменьшают срок липового ареста. У Пономарева некстати случилась личная потеря, умерла близкая ему Людмила Алексеева. Попрощаться с другом или подругой – святое дело. Войти в положение человека и отпустить его на пару часов на панихиду, куда приехал даже сам Путин – нормальный человеческий поступок. Но в российских судах заседают не люди, а переодетые роботы. Которые с особым лукавством отвечают на просьбу: не положено. А когда пришла пора на выход и полицейские знают, что в такое-то время приедут человека встречать, сын придет, заберет сумки с вещами – они силой запихивают гражданина России в машину и везут черт-те куда и выставляют на улицу. И спасибо, что телефон отдали и не разрядили. Ведь могли на морозе с вещами без связи оставить мужчину 77 лет.

Закон не позволяет делать репосты невинных объявлений. Зато позволяет глумиться над любым из нас почти любыми способами.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»