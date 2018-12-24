Сын Каддафи попросил Путина о поддержке перед выборами президента Ливии 6 24.12.2018, 15:15

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Саиф аль-Ислам рассчитывает на финансовую помощь.

Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи 46-летний Саиф аль-Ислам написал письмо президенту России Владимиру Путину и российскому правительству. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Москве, пишет «Медуза».

В приветственном письме сын Каддафи рассказал, каким видит будущее Ливии, а также попросил о политической поддержке. Саиф аль-Ислам рассчитывает, что Москва окажет ему финансовую помощь и выступит посредником в переговорах с другими центрами власти в Ливии. Bloomberg отмечает, что Каддафи-младший может принять участие в выборах президента Ливии в 2019 году.

Сын Каддафи передал письмо через заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, с которым встретился в декабре. Ранее Саиф аль-Ислам общался с представителями России по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы в 2017 году.

В МИД РФ отказались от комментариев.