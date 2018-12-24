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Как накрыть стол в канун Рождества по старинным обычаям

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  • 24.12.2018, 16:19
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В Сочельник верующие после богослужения садятся за праздничный стол.

В Сочельник (24 декабря для католиков, еще называется вигилия, и 6 января для православных) верующие после богослужения садятся за праздничный стол, пишет newgrodno.by.

Под скатерть кладут сено (Иисус Христос родился в хлеву) и только потом ставят блюда. По традиции ужин начинают после того, как на небе появляется первая звезда. В старину в «красном» углу ставили свечу. А за стол садились по старшинству: глава семейства, сын, женщины.

Главное блюдо в Сочельник до сих пор – кутья, ведь семена считаются символом круговорота жизни и бессмертия. Предки варили эту кашу из ячменя или пшеницы. Кушанье во время приготовления нельзя было пробовать. На Гродненщине кутью делали также из перловки на сладкой воде. В каждом местечке существовали свои обычаи, связанные с символической кашей. К примеру, в округе Гродно и Скиделя остатки кутьи не убирали, чтобы ночью духи предков присоединились к столу. А в деревнях Дятловского района Гродненской области до сих пор сено с праздничного стола утром несут в хлев, чтобы скотина была здоровее. Там же пенку с кутьи отдают овечкам, чтобы те хорошо плодились, а остатки кутьи – курам.

Кроме кутьи, популярными блюдами на праздничном столе на Гродненщине были селедка с подсолнечным маслом, борщ с рыбой или грибами, печенье и кисель.

На столе у православных верующих принято было ставить нечетное количество постных блюд. Однако в деревнях Гродненского района готовили 12 яств (как апостолов у Христа) и ставили «резервную» тарелку для Иисуса Христа. Этот местный обычай у православных появился под влиянием католической традиции.

У католиков региона и теперь обязательно на столе должна быть облатка, тонкий листок выпеченного пресного теста (символ тела Спасителя). С нее принято начинать ужин. Листок по традиции разделяют на всех домочадцев, съедают кусочек, чтобы уподобиться Иисусу Христу.

Белый кисель

Геркулесовые хлопья, залитые водой, на три дня ставят в теплое место. Они настаиваются до процесса брожения, который можно узнать по легкому кисловатому запаху и появлению пузырьков. После этого нужно отцедить напиток от хлопьев и поставить на небольшой огонь. Варить помешивая до загустения. Затем основа ставится в холодильник. Необходимо закипятить воду с маком и сахаром. Полученную массу вылить в основу. Рождественский кисель готов.

Квасок

Суп готовится из сухих грибов. Желательно белых. В конце добавляют сваренный квас, лук, немного овсяных хлопьев. Из ингредиентов можно исключить квас. Соль добавляют по вкусу. Суп варят без специй.

Рождественские баранки

Покупаешь баранки. К ним готовишь массу: в горячую воду насыпаешь растертый мак с сахаром. Баранки заливаешь этим сиропом. Блюдо надо употреблять сразу, чтобы не размокло тесто.


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