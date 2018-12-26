Цена барреля Brent на бирже в Лондоне упала ниже $50 5 26.12.2018, 11:55

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Цена фьючерсов снижается после перерыва в работе бирж.

На торгах на лондонской бирже ICE, открывшейся после рождественских праздников, цена барреля нефти марки Brent с поставкой в феврале упала ниже $50, сообщает РБК.

Об этом свидетельствуют данные торгов, согласно информации ресурса Investing.com. Стоимость барреля опускалась до $49,93, открывшись на уровне $50,84. По данным на 11:20 мск, цена барреля Brent составляет $50,61.

В понедельник, 24 декабря, баррель Brent на бирже ICE торговался по цене ниже $51. В последний раз такая цена была зафиксирована в августе 2017 года — тогда баррель Brent стоил $50,56. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $42,97 за баррель.

Причиной падения котировок стал «шатдаун» американского правительства, возникший из-за того, что власти не смогли принять временный бюджет, а также решение ФРС повысить ключевую ставку до максимальных за десятилетие показателей в 2,25-2,5%.

Фондовые рынки США отреагировали падением на эти события. По итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones снизился почти на 7%, S&P–на 7,1%, NASDAQ — на 8,4%. Таким образом, нынешний сочельник стал худшим в истории американского фондового рынка, сообщал телеканал Fox.