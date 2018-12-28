Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома 28.12.2018, 16:54

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Для того, чтобы празднование прошло прекрасно, надо хорошенько подумать над меню.

Новый год – самый ожидаемый праздник в году. Он символизирует начало жизни с чистого листа. Следовательно, именно этот день надо провести лучше всего, чтобы в течение года успех и счастье не покидали и шли бок о бок. Для того, чтобы празднование прошло прекрасно, надо хорошенько подумать над меню к праздничному столу. Самые вкусные и интересные идеи блюд читайте в материале 24tv.ua.

Покровительницей нового года является Желтая Земляная Свинья. Следовательно, чтобы задобрить ее, надо приготовить те блюда, которые ей будут больше по душе. Овощные блюда – основное меню на новогоднем столе.

На новогоднем столе должен преобладать желтый цвет – символ года Свиньи. Украшать блюда на праздничном фуршете следует тертым сыром или куриным желтком. Для украшений также подойдут частички апельсинов или лимона.

Чтобы угодить Желтой Земляной Свинье, новогодний стол 2019 должен быть украшен в желтых, красных и золотистых тонах.

Меню на Новый год 2019

Закуска холодная

– Нарезка овощей (перец болгарский желтый, помидор желтый, брокколи, сельдерей, огурец, оливки, зелень);

– Нарезка сыров (камамбер, бри с медом или смородиновым джемом);

– Нарезка мясных изделий (ветчина, буженина, колбаса, рулет);

– Бутерброды с икрой или с сыром;

– Роллы и суши;

– Сырные шарики.

Закуска горячая

– Ребрышки в маринаде;

– Котлета по-киевски;

– Рулет из говядины.

Салаты

– "Цезарь";

– "Греческий".

Основное блюдо

– Запеченный кролик;

– Утка с яблоками;

– Лазанья;

– Паста с тунцом.

Десерт

– Нарезка фруктов (апельсин, мандарин, киви, банан, ананас, ягоды);

– Фруктовый торт;

– Ягодный десерт.

Напитки

– Белое вино, шампанское, сладкий ликер или коктейли на любой вкус.

Хорошего празднования Нового года!