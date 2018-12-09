Казань вышла на объединенный митинг против Путина

Казань вышла на объединенный митинг против Путина10
- 9.12.2018, 14:54
- 7,409
В столице Татарстана требуют остановить беспредел кремлевских властей.
В Казани в воскресенье проходит первый объединенный митинг сторонников оппозиционных партий и горожан. Все они вышли на площадь Тысячелетия в центр города, чтобы выступить "против беспредела властей и за справедливость".
Акция согласована с администрацией города.
Целей у участников протеста несколько, они самые разные, сообщает Idel.Реалии. Митингующие намерены:
высказать протест против систематических нарушений конституционных прав граждан, гарантирующих свободу собраний,
против строительства мусоросжигательного завода,
против радиационного облучения сельскохозяйственной продукции,
поднять вопрос о преподавании татарского языка, его государственном статусе, а также за создание Татарского национального университета,
высказаться против повышения пенсионного возраста,
высказаться в защиту прав незаконно осужденных.
Участие в митинге ранее подтвердили противники строительства мусоросжигательного завода, активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), сторонники Алексея Навального, кредиторы рухнувших "Татфондбанка" и "Интехбанка", жители аварийных домов, представители Ассоциации незаконно осужденных, антиядерное общество Татарстана, обманутые дольщики, а также родители детей с инвалидностью.
Сейчас на площади несколько сотен человек, рядом припаркованы полицейские автозаки.
Оппозиция долгое время не могла добиться согласования митинга в центре Казани. В последний раз протестная акция на этом месте проходила около 7 лет назад: 24 декабря 2011 года на площади Тысячелетия прошел митинг за честные выборы, сообщает "Казанский репортер".