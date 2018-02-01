Ирина Халип награждена орденом «За мужество» 9 1.02.2018, 8:09

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На церемонии журналистка призвала к солидарности с заблокированным в Беларуси сайтом «Хартия-97».

В Москве 31 января прошла церемония награждения лауреатов премии Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и ордена «За мужество».

Орденом Сахарова «За мужество» были награждены 22 журналиста, публициста, блогера из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, которые подверглись преследованиям со стороны властей за высказывания своей гражданской позиции.

Среди награжденных – известная белорусская журналистка, корреспондент российской «Новой газеты» в Минске и автор сайта Charter97.org Ирина Халип.

Ирина Халип поблагодарила учредителей премии и организаторов церемонии награждения за эту престижную награду.

«Среди награжденных посмертно есть и мои коллеги по «Новой газете», - сказала Ирина Халип. - Я до сих пор плачу, когда их вспоминаю, и понимаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы нам больше не пришлось плакать над могилами своих коллег и друзей.

Режимы в Беларуси и России - как сообщающиеся сосуды, они соревнуются в том, чтобы взять друг у друга только самое худшее. Журналисты открыто об этом говорят, потому такие режимы и усиливают против них репрессии. Противостоять им помогает наша солидарность.

В тюрьме тебя пугают тем, что ты никому не нужен, о тебе все забыли, поэтому наша задача – не забывать. Писать и говорить обо всех, кто борется с несправедливостью и за это подвергается репрессиям, писать о нарушениях прав человека. Говорить постоянно, не относить ни один подобный случай ко вчерашним новостям.

В Беларуси сегодня заблокировали самый популярный независимый сайт Charter97.org. Все мировые СМИ отреагировали на это наступление на свободу слова. Мы обязаны об этом говорить постоянно. В России те же проблемы, и вместе мы должны отстаивать свое право на то, чтобы свободно и напрямую разговаривать со своими читателями».

Премия имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок» основана в 2001 году предпринимателем и правозащитником Хельсинской группы Петром Винсом в качестве благодарности академику Сахарову за поддержку во время преследования советским режимом семьи Петра.

В 2017 году по инициативе организаторов для настоящих борцов за правду был учрежден орден «За мужество».