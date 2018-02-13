Блогер показал запрещенные в СССР картины 26 13.02.2018, 11:08

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Как на самом деле выглядела жизнь в Советском Союзе.

Сегодня расскажу вам про картины, на которых довольно реалистично была написана жизнь в СССР, но которые в том самом СССР были запрещены к показу. А за само написание таких картин могли посадить в тюрьму, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Отчего так происходило? Своей официальной "идеологией в искусстве" советская власть объявила "социалистический реализм" — картины, фильмы, спектакли и книги должны были показывать "настоящую жизнь простых советских людей", однако на деле такие произведения искусства показывали лишь лакированную изнанку, но не реальную действительность.

Правда про то, как на самом деле выглядела жизнь в СССР местами проскакивала то в книгах Венедикта Ерофеева, то в запрещeнных к публикации фото, а то вот в таких картинах, подборку которых я сегодня вам покажу. Эти картины были нарисованы Василием Колотевым — замечательным советским художником 1970-80-х годов, на них изображен тот самый "социалистический реализм", только вот в СССР его картины были запрещены.

Итак, подборка картин о жизни в СССР:

Для начала немного расскажу о художнике. Василий Иванович Колотев родился в 1953 году в селе Второе Никольское в Воронежской области, и с детства начал заниматься живописью. Сперва Василий посещал художественную студию, а в 1969 году поступил в художественное училище. После службы в армии Василий переезжает в Москву, где селится в небольшой комнате в коммуналке в районе Арбата.

Маленькая комнатка на Арбате и становится основной творческой студией художника Колотева — там он пишет картины в абстрактном стиле, а также копирует полотна голландских художников, оттачивая мастерство. Примерно тогда же рождается и собственный стиль живописи Василия — зарисовки на тему советского быта. Где-то рядом существовали бравурные соцреалистические полотна со счастливыми и могучими советскими гражданами, а герои картин Колотева жили своей тихой и неприметной жизнью обывателей коммуналок и завсегдатаев подворотен.

Разумеется, в СССР картины Колотева были запрещены, такой "настоящий соцреализм" не был нужен властям — в советские годы Колотев не провёл ни одной выставки, а также был вынужден работать слесарем-ремонтником и художником оформителем на ткацкой фабрике — чтобы не числиться "тунеядцем". Свою первую официальную выставку Василий смог организовать только в 1992 году — и практически все картины с неё тут же разлетелись по галереям Парижа, Нью Йорка и Берлина.

Сейчас Василий продолжает плодотворно работать в разных стилях, а ещё у него есть свой сайт, на котором можно посмотреть его работы.

А теперь давайте посмотрим на картины Василия, которые были написаны в период СССР и посвящены бытовой советской жизни.

01. "И корабль плывёт. Пивная". Эту картину можете показать всем, кто рассказывает о том, какое в СССР было вкусное пиво и какие замечательные были пивные — на картине Василия отлично передана атмосфера этих "замечательных пивных" — антисанитария, грязь, закуска в виде вонючей кильки из банки. На картинке, кстати, пивная достаточно "зажиточная" — со стеклянными пивными бокалами; в некоторых пивных пиво отпускали только в поллитровые банки.

02. "0,5 не принимают". Картина, посвященная пунктам приёма стеклотары. Сам пункт находится, судя по всему, в каком-то полузаброшенном дореволюционном доме, а ещё впечатляет конструкция для переноски пустых бутылок (из мешка и плетеной корзины), которую соорудила женщина на переднем плане.

03. "Воскресение". Картина, изображающая какой-то закрытый забором двор, в котором мужики потягивают пиво в выходной день. Кстати, свою картину Василий подписал не "Воскресенье", а "Воскресение", так что может быть тут имеется в виду не день недели, а скажем "воскресение после тяжелой попойки посредством опохмела пивом".

04. "Бульварная сцена". Тут изображены дядьки, которые пьют горькую прямо где-то на заснеженном бульваре. На заднем плане можно увидеть дворничиху (кстати, советский феминитив), убирающую снег.

05. "Бульварная сцена-2", здесь обыгран тот же сюжет, но главные герои представлены со спины, плюс в центре картины можно увидеть ещё какую-то советскую скульптурную композицию. Также в отличие от предыдущей картины, герои этого полотна одеты в ватники.

06. "Арест пропагандиста. Медвытрезвитель". На этой картине Василий достаточно правдоподобно изображает жизнь советского вытрезвителя. Пленного алкоголика уже раздели и готовят, судя по всему, к ночевке в общей камере.

07. Картина под названием "Алё", изображающая быт советской коммунальной квартиры. Тётка с замотанной головой вышла из кухни в коридор поговорить по общему квартирному телефону — в коммунальных квартирах такие телефоны оставались до самого начала девяностых годов.

08. "Девятый вал". Одна из самых известных и наиболее страшных картин Колотева. На столе спит муж-пропойца в синих советских трениках, а жена с грудным ребенком на руках и вторым ребенком на полу сидит с видом совершеннейшего отчаяния и отрешенности.

09. "Домино". Во времена СССР мужики часто часами просиживали во дворе, играя в домино, карты и другие бессмысленные игры. Часто таким образом коротали время всякие грузчики и подсобные рабочие, зарплата в СССР начислялась по принципу "солдат спит — служба идёт".

10. "Красный день календаря". Ещё одна знаменитая картина Василия, изображающая нализавшийся до положения риз пролетариат, как следует отметивший день 7 ноября.

11. "Крести-козыри". Игра в карты каких-то грузчиков и продавщиц на заднем дворе магазина. На мусорном баке кривыми буквами выведено "ЖЭК".

12. "Листья тополя падают с ясеня". Картина изображает, судя по всему, какую-то дворовую посиделку, о которых так часто сейчас любят вспоминать поклонники СССР.

13. Полотно под названием "Мастер своего дела-1". Изображает уличного точильщика ножей, топоров и ножниц, что ходили по дворам примерно до начала 1970-х годов. Действовало точило от ножного педального привода, который создавал крутящий момент на вал колеса-точила.

14. А вот "Мастер своего дела-2", тут показана работа уличного мастера обуви. Ну как, уже хочется в такой СССР?

15. "Московский дворик". По этой картине можно оценить состояние советской городской инфраструктуры.

16. "На лестничной клетке". Картина изображает классическое трио "соображателей на троих", обосновавшихся в подъезде между этажами.

17. Замечательная картина, названная "Овощи-фрукты" — по названию вывески магазина на заднем плане, при этом сам магазин является только фоном, на котором разворачивается действо — женщины выстроились в очередь на уличное взвешивание, сами напоминая при этом гигантские овощи-фрукты.

18. "Очередь". Полотно изображает гигантскую очередь к продуктовым прилавкам, при этом в прилавках-холодильниках можно увидеть крайне скудный ассортимент. В центре композиции — советские рычажные весы, которые нередко становились предметом махинаций и спекуляций недобросовестных продавщиц.

19. "Предприниматель". На картине показан уличный торговец обувью.

20. "Разделка по отрубам". Показана советская торговля мясом.

21. Несколько бытовых сцен из жизни коммунальных квартир. Картина "Плывёт, плывёт кораблик", изображающая ванную комнату в коммунальной квартире.

22. "Тема II". Изображен туалет в коммуналке.

23. "Утро соседа".

24. "Птичий рынок".