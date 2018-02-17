Порошенко обсудил с Мэттисом и Волкером введение на Донбасс миротворцев ООН
- 17.02.2018, 16:54
Cанкции против РФ важны для восстановления территориальной целостности Украины.
Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба главы Украинского государства, пишет "Гордон".
Порошенко поблагодарил американского министра за твердую позицию США в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
"В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка", – отметил президент.
Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость введения на оккупированную территорию миротворческой миссии ООН. Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Порошенко выразил признательность за важные решения Вашингтона в вопросе укрепления потенциала Вооруженных сил Украины и обороноспособности страны. По его словам, последние решения американского руководства являются сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе.
Мэттис подтвердил твердую приверженность США восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил значительный прогресс страны в реформировании сферы безопасности и обороны.
На встрече также присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходит 16–18 февраля.