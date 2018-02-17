Порошенко обсудил с Мэттисом и Волкером введение на Донбасс миротворцев ООН 17.02.2018, 16:54

Фото: пресс-служба АП

Cанкции против РФ важны для восстановления территориальной целостности Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает пресс-служба главы Украинского государства, пишет "Гордон".

Порошенко поблагодарил американского министра за твердую позицию США в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка", – отметил президент.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость введения на оккупированную территорию миротворческой миссии ООН. Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Порошенко выразил признательность за важные решения Вашингтона в вопросе укрепления потенциала Вооруженных сил Украины и обороноспособности страны. По его словам, последние решения американского руководства являются сигналом агрессору против любых намерений эскалации ситуации на Донбассе.

Мэттис подтвердил твердую приверженность США восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил значительный прогресс страны в реформировании сферы безопасности и обороны.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходит 16–18 февраля.