Дарья Домрачева: Думаю, что это последняя для меня Олимпиада 17.02.2018, 17:20

Дарья Домрачева

Фото: Reuters

Белорусская биатлонистка отметила, что, по всей вероятности, не прибудет через четыре года в Пекин.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева на пресс-конференции по случаю завоевания в Пхенчхане-2018 серебряной медали в гонке с массовым стартом отметила, что, по всей вероятности, не прибудет через четыре года в Пекин, где пройдут следующие Игры, пишет "Прессбол".

- Довольны ли сегодняшним лыжным ходом?

- Надо прежде поговорить с ребятами-сервисменами по поводу подготовки инвентаря, всех лыж, которые использовали на гонках в Пхенчхане. Разумеется, проведем тщательный анализ. На первом круге сложилось поначалу ощущение, что лыжи не катили. Но уже со второй петли поняла: они дали прибавку, уже почувствовала тот ход, который могу показывать. Всюду есть свои нюансы.

- Масстарт был, по сути, последним шансом завоевать личную медаль здесь. Про следующую Олимпиаду уже можно говорить?

- Пока об этом не думаю. Рано так далеко загадывать. Сейчас точно не скажу, однако, думаю, это, наверное, последняя для меня Олимпиада.

- Но на год-другой в биатлоне белорусские болельщики еще могут рассчитывать?

- Для начала надо закончить сезон, а там уж — думать о дальнейшем. В приоритете — следующие гонки на Играх. Важно на них сконцентрироваться и до поры до времени не распылять внимание.

- Масстарт был последим шансом завоевать медаль. Про следующую можно уже говорить?

- Пока не думаю. Слишком далеко загадываете. Сейчас не скажу точно, но думаю, это последняя для меня олимпиады.

- Где сейчас ваша дочка?

- В Минске с бабушкой.