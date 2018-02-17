Непоправимый ущерб имиджу власти 7 Валерий Карбалевич

17.02.2018, 17:35

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Валерий Карбалевич

Как известно, рыба гниет с головы.

В четверг 15 февраля Лукашенко освободил от должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко с очень знаковой формулировкой: за «непринятие действенных мер в борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

На следующий день появилась информация, проясняющая причины увольнения министров. КГБ задержал 12 работников Министерства лесного хозяйства и двух предпринимателей, которые под видом дешевой древесины продавали за рубеж продукцию высокого качества. Также задержан за взятку директор столичного Дворца спорта Сергей Пранович.

В Беларуси высоких чиновников регулярно снимают с должности и сажают за решетку из-за коррупционных причин, почти раз в неделю приходят сообщения подобного рода. Как точно отметила Наталья Качанова, «любой такой факт наносит непоправимый ущерб имиджу власти и общественным отношениям в государстве». Если руководствоваться такой логикой, то от имиджа власти ничего не должно остаться.

В пятницу, во время поездки в Слуцк, Лукашенко заявил:

«С первых президентских выборов я четко сказал народу, что коррупции в Беларуси быть не может». На самом деле, чем больше Лукашенко борется с этим злом, тем больше оно процветает.

Возьмем последние примеры. Рассказывая о том, как в лесном хозяйстве мошенники продавали за границу древесину, Лукашенко отмечает: «Работали целый год по всей стране».

Или еще более впечатляющая история с директором Дворца спорта. Оказывается он, начиная с 2014 года, требовал деньги от всех, кто хотел арендовать помещение Дворца, даже от монахинь. Причем делал это открыто, никого не боялся. По оценкам КГБ, директор превратил взятку в систему.

То есть целых четыре года рядом со зданием, где работает сам Лукашенко, процветала коррупция. Возникает естественный вопрос: а где же всевидящий глаз КГБ? По моим подсчетам, в Беларуси существуют целых 9 (девять!) государственных органов с правом оперативно-розыскной деятельности. И они ничего не решают.

Объяснение этой загадки простое. Ведь созданная в Беларуси социальная модель порождает весьма благоприятные условия для коррупции. Например, огромная роль государства, а значит чиновников, в экономике, вообще в общественной жизни. Начальники разного уровня имеют большие полномочия что-то разрешать или запрещать. И это благоприятная почва для коррупции.

Вот, например, если бы Дворец спорта был не государственным, а частным учреждением, то брал бы его хозяин взятку? Вряд ли. Ведь зачем красть у самого себя? Все расходы арендаторов были бы включены в цену аренды.

Если сюда добавить отсутствие контроля общества за работой властных институтов, непрозрачность всей системы государственного управления, правовое бесчинство, зависимость суда от исполнительной власти, неравенство граждан перед законом, то образуется такой коррупционный коктейль, из которого и возникают подобные дела. Мы же видим только вершину айсберга.

Причем, как известно, рыба гниет с головы. Ведь как только речь заходит о коррупции, то сразу возникает вопрос: за какую цену чиновники построили дорогие коттеджи в Дроздах, Веснянке и других подобных поселках?

Поэтому в длительной борьбе Лукашенко с коррупцией победил сильнейший. То есть коррупция.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»