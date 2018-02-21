Депутаты Бундестага задали правительству Германии 29 вопросов о Беларуси 21.02.2018, 17:14

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Зигмар Габриэль

Зигмару Габриэлю придется отчитаться за встречу с Лукашенко и Макеем.

Фракция левых в немецком Бундестаге обратилась к немецкому руководству - канцлеру Ангеле Меркель и главе МИД Зигмару Габриелю - с запросом о белорусско-германских отношениях. Во время, когда в стране ведутся переговоры о создании большой коалиции между ХДС и социал-демократами, евродепутаты хотят получить от высоких лиц страны и правительства, который пока состоит из политиков этих двух партий, ответы на все 29 вопросов их «маленького», как они его назвали, запроса.

Немецкие левые, которые позиционируют себя как последовательные сторонники процесса европейской интеграции и противники всех форм милитаризма в мире, хотят знать, в какой степени федеральное правительство поддерживает идею рамочного соглашения между ЕС и Беларусью. Пока отношения между Минском и Брюсселем регулируются договором 1989 года между СССР и Европейским экономическим сообществом, и Беларусь остается единственной среди шести стран - участниц программы «Восточного партнерства» (ВП), которая не имеет двустороннего соглашения о сотрудничестве, хотя при этом Брюссель и финансирует некоторые совместные проекты в рамках ВП.

В своем обращении левые цитируют слова из минской речи Зигмара Габриеля, который прошлой осенью посетил белорусскую столицу и встретился с Лукашенко и Владимиром Макеем, об исторической ответственности немцев за разрушения страны и потери во время Второй мировой войны, а также по поводу всякого содействия всестороннему сближению между белорусами и немцами, между Беларусью и ЕС.

Среди вопросов, которые вошли в «маленький запрос»:

Сколько было встреч между Ангелой Меркель и Александром Лукашенко, начиная с 2005 года (с указанием их времени и места)?

В чем конкретные результаты минской встречи в ноябре 2017 года между Зигмаром Габриелем, Александром Лукашенко и Владимиром Макеем?

Какие усилия сделало немецкое правительство в связи с отменой или мораторием на смертную казнь в Беларуси?

Как оценивает немецкое руководство роль Минска в переговорах по Донбассу?

В какой степени подтвердились опасения федерального министра обороны, связанные с военными учениями «Запад-2017», где, по ее оценкам, могли принять участие около 100 000 человек?

Какие мемориальные проекты, посвященные жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны, поддержало немецкое руководство с 2005 года (с указанием времени, места, названий и финансовой поддержки)? В каких из этих мероприятий приняли участие представители немецкого правительства?

Какие выплаты сделала ФРГ Беларуси и ее пострадавшим во время Второй мировой войны гражданам (с указанием конкретного времени и объема выплат)?

Что известно федеральному правительству о двусторонних программы сотрудничества в различных областях и проектах с участием гражданского общества?

Каков бюджет федерального правительства для финансирования программ поддержки Беларуси?

Что известно федеральному правительству о нынешнем состоянии переговоров между Беларусью и ЕС по поводу облегчения визового режима?

Как федеральное правительство собирается ответить на введенный Беларусью в феврале 2017-го кратковременный безвизовый режима для туристов из 80 стран мира, в том числе из всех государств ЕС?

Что касается темы немецко-белорусских отношений, то немецкие левые и раньше задавали федеральному правительству немало неудобных вопросов.

Так, в 2012 году темой их парламентского запроса стало сотрудничество немецких и белорусских силовиков накануне президентских выборов 2010 года в Беларуси. Как показали результаты расследований оппозиционных политиков, белорусские силовики специально посетили Германию, чтобы понаблюдать за действиями своих коллег во время подавления демонстраций в Дрездене, также белорусские милиционеры обеспечивались из Германии различными, необходимыми в таких целях, средствами. Дальнейшая публикация материалов расследования во многих немецких и зарубежных СМИ вызвала в обществе большой скандал.