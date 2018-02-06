Алексей Навальный призвал к «Акции против идиотизма» 1 6.02.2018, 15:39

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Алексей Навальный

Фото: AP

Политик призвал публиковать в Сети фото, которое стало поводом для штрафа активиста.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил "Акцию против идиотизма". Он призвал россиян публиковать в своих социальных сетях фотографию с парада Победы в Москве в июне 1945 года, на которой изображены советские солдаты на Красной площади с захваченными у немецких войск знаменами, сообщает "Радио Свобода".

Этот хрестоматийный снимок есть в учебниках истории. Однако в январе за его публикацию во "ВКонтакте" был осужден житель Архангельска Михаил Листов. Его оштрафовали на тысячу рублей по обвинению в публичной демонстрации нацистской символики.

Навальный назвал этот приговор "государственным идиотизмом" и выступил против подобного применения статьи о демонстрации запрещенной символики. Оппозиционер отмечает, что осужденные по этой статье попадают в официальный перечень "террористов и экстремистов", а случай Листова "совсем не уникальный". Навальный ссылается на доклад Международной правозащитной организации "Агора", по данным которой только за последний год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.