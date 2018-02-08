Видеофакт: В Китае «изобрели» плащ-невидимку 14 8.02.2018, 14:51

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Мантия делает невидимым абсолютно любого, кто ее наденет.

Сказка стала реальностью благодаря разработке китайских ученых, которая удивила весь мир.

AdMe.ru нашел выход для тех людей, кто всегда хотел стать невидимым.

Видео, появившееся в китайской социальной сети Weibo, потрясло весь мир. За несколько секунд персонаж в кадре становится невидимым. Мужчина спускается по лестнице в лесу, разворачивает волшебный плащ и... вмиг исчезает.

Зритель уверен, что произошел колоссальный прорыв в области физики. Но на самом деле еще в 1967 году советский ученый Виктор Георгиевич Веселаго описал свойства «невидимых» материалов. Ткань отражает и усиливает световые лучи, которые находятся на заднем плане, создавая ощущение прозрачности. Отражение волн «настроено» на определенную дальность, поэтому предметы, находящиеся рядом, не видны. Идея была подхвачена физиками других стран. Механизм работы ткани был раскрыт, и научный мир на долгие годы погрузился в изучение способов ее создания.

Большими шагами в области науки «невидимости» движется профессор Чжан Сян из Калифорнийского университета в Беркли. Именно ему приписывают заслугу в создании мантии, на которую обратил внимание весь мир.

Современные создатели утверждают, что плащ-невидимка сшит из прозрачной квантовой ткани, которая способна отражать световые волны вокруг человека, чтобы тот мог исчезнуть из поля зрения.

Замначальника Департамента уголовного розыска Китая Чэнь Шикью поделился роликом в социальных сетях, заявляя о пользе изобретения для китайской армии. Тем временем многочисленные СМИ ищут доказательства, чтобы разрушить магию исчезновения.