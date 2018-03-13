Брюссельский форум. Вызовы и надежды Андрей Санников

13.03.2018, 7:57

Андрей Санников на Брюссельском форуме

Необходимо сконцентрироваться на базовых ценностях.

На закончившемся 10 марта Брюссельском форуме проблем для обсуждения было предостаточно: состояние трансатлантических отношений, доверие к средствам массовой информации, торговля, равенство в сфере экономики, технологическая революция, беженцы, приоритеты трансатлантической безопасности. Количество кризисных ситуаций в мире за год после предыдущего Брюссельского форума только увеличилось. Войны в Сирии и в Украине приносят все новые жертвы. Накануне Форума стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля, напомнившее всем убийство Александра Литвиненко, в котором подозреваются российские спецслужбы.

Уже во время Форума пришло сообщение о том, что президент Трамп принял решение о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы. Решение, которое никак не способствует укреплению трансатлантических отношений. Федерика Могерини, выступая на Форуме за несколько часов до этого решения, все же надеялось, что оно не состоится, но предупредила, что Европа будет готова принять ответные меры. Помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх заявила, что даже после этого объявления лучшее, что можно сделать, это не реагировать чрезмерно и вести переговоры.

Еще одним сюрпризом во время Форума стало известие о согласии президента Трампа встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. До сих пор ни один из действующих президентов США ни с кем из северокорейских диктаторов переговоров не вел. Последняя встреча американского чиновника высокого ранга с руководством Северной Кореи состоялась в 2000 году, когда госсекретарь США Мадлен Олбрайт встретилась с Ким Чен Иром. Олбрайт присутствовала на Форуме, позитивно оценила решение о встрече, но выразила серьезные опасения насчет уровня и качества ее подготовки.

В 2000 году Ким Чен Ир пообещал Олбрайт свернуть ракетную программу Северной Кореи. Чего стоят обещания диктаторов наглядно показывает сегодняшний ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи.

Новый кризис в отношениях с Ираном, война в Йемене, рост популизма и влияния радикальных партий в Европе, евроскептицизм и ксенофобия – все это добавляет тревоги за будущее международных отношений.

За этими серьезными вызовами международному миру внимание к нашему региону, естественно, не значится в приоритетах мировой повестки дня. Привычной опасной проблемой остается только Россия. Восточное партнерство на Форуме почти не упоминалось.

Любопытно, что никто не обсуждал и предстоящие выборы в России, как обсуждают выборы в нормальных странах. Обсуждали, с каким Путиным придется Западу иметь дело.

Дискуссии по острым вопросам на Форуме могли оставить впечатление, что мир погружается в еще больший хаос и нарастающие кризисы.

Однако была одна мысль, которая настойчиво звучала на Форуме и которая вселяет надежду, что нынешний тяжелый кризис будет преодолен. Мысль о том, что пришло время активных действий по защите демократии, что прошло время размышлений, и пришло время действий по защите ценностей демократического мира. Слишком заметно демократия отступила под грузом внутренних проблем и наступлением внешней агрессии и авторитаризма.

Как сказала, открывая Форум, президент Фонда Маршалла Карен Донфрид: “Нужны действия. Во времена неопределенности, взаимных подозрений, растущих размежеваний самоуспокоенность может быть смертельно опасной”.

Действительно, если посмотреть внимательней на любой серьезный мировой кризис, на любого самодовольного диктатора, то обнаружится, что многие из них появились из-за нерешительности и даже малодушия Запада.

Очень точно на Форуме эту мысль сформулировал специальный представитель США на переговорах по Украине посол Курт Волкер: “Первое, что нам нужно сделать – это исправить самих себя. Нам необходимо сконцентрироваться на базовых ценностях, которые объединяют нас: демократия, рыночная экономика, верховенство закона, права человека, безопасность, возможности”.

Конечно же, все эти принципы хорошо известны и постоянно озвучиваются, однако в сегодняшней политической реальности они стремительно девальвируются.

Хотелось бы верить, что на Брюссельском форуме они прозвучали не как дежурные фразы, а как план действий Запада. Все инструменты для этого – военные, политические, экономические, технологические – имеются.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, участник Брюссельского форума-2018, специально для Charter97.org

*Ежегодный Брюссельский форум, организованный Немецким фондом Маршалла (США), прошел в столице Бельгии 8-10 марта. Форум традиционно обсуждает проблемы трансатлантических отношений. В этом году он проходил под девизом “Пересмотреть, перезагрузить, перестроить: стратегии для времени недоверия”. В Форуме приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини, делегация конгрессменов США во главе с сенатором-демократом Крисом Мэрфи, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.