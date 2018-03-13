Видеофакт: Обрушение тента и первые минуты после ЧП в Гомеле 13.03.2018, 14:18

В Сети опубликованы видеозаписи с камер наблюдения.

На них видно, как под тяжестью снега на людей падала крыша катка на Косарева и что происходило сразу после происшествия, пишут «Сильные новости».

Эксклюзивные видеокадры опубликовал блогер Артем Шапоров на Youtube-канале «Общество Гомель».

На записи, сделанной наружной камерой, хорошо видно, как под тяжестью снега рухнул брезентовый тент. В объектив внутренней камеры сам участок обрушения не попадает, однако хорошо виден момент ЧП и последовавшая реакция людей.

Кроме того, блогер приводит рассказ сотрудника катка, из которого следует, что пострадавших людей спасали, в первую очередь, простые граждане.

Кадры состояния катка после ЧП не оставляют сомнения, что дело было именно в обрыве брезентового тента, а не в «падении снега» с крыши, как писали некоторые СМИ.