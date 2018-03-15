Статьи Конституции, которые чаще всего нарушаются властями Беларуси 1 15.03.2018, 10:14

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А нужен ли вообще такой «гарант» основного закона?

Сегодня в Беларуси отмечается День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года. За 24 года в главный закон страны изменения и дополнения вносились дважды: по результатам «референдумов» в 1996 году, когда было решено принять Конституцию 1994 года с изменениями и дополнениями, предложенными Лукашенко, и в 2004 году, когда из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица «избираться президентом» более чем на два срока подряд.

Конституция — основной закон страны, имеющий высшую юридическую силу. Но иногда были сомнения в том, что решения, принятые в стране, соответствуют статьям главного государственного закона. Портал tut.by вспоминает самые громкие дискуссии.

Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда.

Беларусь остается последней страной в Европе, где сохранена такая мера наказания. В соседней России смертная казнь не отменена, но с 1996 года там действует мораторий.

Вопрос отмены или введения моратория на смертную казнь в Беларуси на госуровне с участием граждан поднимался однажды — во время референдума 1996 года. Тогда более 80% белорусов проголосовало против отмены высшей меры наказания. Именно на результаты того референдума теперь ссылается президент, когда европейские политики в очередной раз указывают на этот камень преткновения в вопросе прогресса двусторонних отношений.

Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли.

4 августа 2016 года, в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН. Мужчина проснулся от ударов тараном в железную дверь и вышел в коридор. В это время на кухню, разбив стекло в балконной двери, проникли бойцы в черном с оружием в руках. Жильцам приказали лечь на пол. Дмитрия подозревали в преступлении, которого он, как выяснилось позже, не совершал. Двое суток врач провел в СИЗО.

Мужчина подал заявление в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, штурмовавших его квартиру. СК в возбуждении дела отказал.

У Дмитрия Середы после брутального задержания диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ушиб передней брюшной стенки. Телесные повреждения и ссадины, зафиксированные заключением судебно-медицинской экспертизы, отнесли «к категории легких, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья».

Статья 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении.

Статья 101. Не допускается делегирование полномочий президенту на издание декретов, предусматривающих ограничение конституционных прав и свобод граждан.

Статья 137. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция.

«Марш рассерженных белорусов» в Минске, 2017 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об этих статьях Конституции белорусы вспомнили два года назад, когда в стране был принят декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Тогда власть решила, что все трудоспособные граждане, которые не работают по каким-либо причинам, должны либо найти себе работу, либо платить налог на тунеядство. Такой «подарок» от «гаранта Конституции» вызвал многочисленные акции протеста — «Марши рассерженных белорусов», которые прокатились по всей стране. Они дали свои плоды: декрет был отменен.

Статья 45. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Взамен отмененного декрета «о тунеядстве» Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Согласно декрету, с 1 января 2019 года трудоспособные неработающие граждане будут платить за субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. За что именно им придется платить, пока неизвестно — перечень должно определить правительство. Но после подписания декрета пошли слухи о том, что бесплатные медицинские услуги, то есть субсидируемые, тем, кто не работает, будут недоступны. В начале февраля министр здравоохранения Валерий Малашко заверил, что равный доступ для всех граждан к медицинским услугам по-прежнему будет обеспечен всем. Но пока точный перечень услуг, которые придется оплачивать полностью, не подписан.