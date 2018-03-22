Андрей Пионтковский: У Путина осталось от шести недель до полугода 9 22.03.2018, 9:56

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Андрей Пионтковский

Существует инструмент, которым Запад может подорвать все политические основы путинской системы.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в интервью на канале Sotnik-TV.

Также он прокомментировал то, как могут развиваться отношения Путина с Западом в ближайшие 6 лет.

«Я думаю, что все определится в ближайшие 6 месяцев, или даже 6 недель. Потому что никаких новых пакетов (санкций. – Ред.) или старых не существует. Существует один единственный инструмент, которым Запад может подорвать все политические и психологические основы путинской системы. Этот инструмент – это конфискация как преступно нажитых громадных капиталов российской клептократии, хранящихся на Западе, включая и личные капиталы Путина», – заявил Пионтковский.

По оценкам американских авторитетных экономических институтов – это примерно около триллиона долларов частных российских активов в США и около полутриллиона долларов в Великобритании, – отметил политолог.

«Существующее законодательство Великобритании и Штатов даже не требует никаких новых политических решений и введения новых санкций. По этому законодательству эти капиталы должны быть сначала заморожены, потом конфискованы по обвинению в отмывании денег, добытых преступным путем путем», – добавил Пионтковский.

«Эта беседа состоялась до того, как стало известно о звонке Трампа Путину, что не отменяет главного, сказанного экспертом Андреем Пионтковским: «У Запада есть шанс признать свою ошибку, заключающуюся в долгом содействии режиму Путина и, наконец, разобраться с ним», – уточняется в описании к видео.