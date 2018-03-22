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Составлен рейтинг стран по количеству электромобилей

  • 22.03.2018, 22:05

В рейтинге на первом месте находится вовсе не Китай и не США.

Сегодня слово “электромобиль” на устах буквально у всех автомобилистов мира. Автопроизводители чуть ли не каждый день рапортуют о выпуске или планах разработки новых моделей электротранспорта. А некоторые страны даже прибегают к запрету автомобилей на ДВС. Но, вы, вероятно, ни за что не угадаете, какая из стран лидирует по количеству электромобилей на дорогах сегодня. Оказывается, это вовсе не США, не Япония, и даже не Китай, пишет autocentre.ua.

К удивлению большинства аналитиков рынка, страной, которая мягко, но активно перешла на электромобили, стала Норвегия. С ее не очень-то ласковым холодным климатом.

По данным Международного агентства энергетики, Норвегия не просто лидирует в списке государств с самой большой долей электромобилей. Она оторвалась от иных стран в десятки раз!

На конец 2016 года в Норвегии 60% продаваемых новых автомобилей являлись электрическими. И на сегодняшний день в рейтинге “какая из стран лидирует по количеству электромобилей” она занимает первое место. Почти 30% всех авто на дорогах этой страны – электро и гибридный транспорт. При этом, в Китае, с его государственной поддержкой автопроизводителей и покупателей, этот показатель только надеются довести до 11% к 2020 году.

Вот как на конец 2017 года выглядит доля каждого производителя электромобилей в общем объеме выпуска электрического транспорта.

Как видите, до сих пор лидером продаж электромобилей является Tesla, за которой с большим отрывом следуют китайские автопроизводители. Доля же таких гигантов, как BMW, Daimler, Volkswagen и Toyota пока ничтожна.

Однако, разумеется, Норвегию сложно сравнивать с Китаем и США просто в силу размера страны и количества ее населения. С точки зрения количественного объема продаж, разумеется, никто не может переплюнуть Китай – на его долю сейчас приходится 45% всех продаж авто на электротяге.

Но, неизвестно, как сложится эта ситуация в дальнейшем в Германии, если учесть, что на сегодняшний день в ней уже более 50 городов запретили или планируют запретить эксплуатацию дизельных авто.


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