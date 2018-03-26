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Пожар в Кемерово: количество жертв растет

  • 26.03.2018, 10:00
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Фото: ТАСС

Стали известные новые подробности трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».

Погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово уже 53 человека, 12 госпитализированных, 11 пропавших без вести - таковы официальные сведения. По неофициальным данным, 55 человек погибли. Глава МЧС России Владимир Пучков встретился с родными жертв пропавших без вести и поблагодарил их за мужество. Кроме того, по его словам, сейчас идет сбор ДНК родственников жертв, а также пропавших без вести, к 18-00 местного времени обещают первые результаты, сообщает "Сибирь. Реалии".

В Кемерово начались внеплановые проверки учреждений культуры и образования. Стало известно, что Всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" пройдет 26-27 марта.

Пожар ликвидирован, начался разбор завалов. Как утверждают источники нашего ресурса, охранники торгового центра – около 10 человек – оказались не готовы к пожару и панике. Когда погас свет, они растерялись и первыми покинули ТРЦ. В итоге люди, которые не знали, где входы-выходы, метались по коридорам, пытаясь спастись самостоятельно. Предварительно известно, что это были сотрудники ЧОП "Боец".

Разбор завалов ТРЦ "Зимняя вишня" продолжается.

В штабе по тушению пожара вывешены списки пропавших без вести. Всего в них числятся 27 человек. Неизвестна, в частности, судьба 12 учеников и 5а класса школы из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области.

Без вести пропавшими считаются и школьники из Томска, которые приехали в Кемерово на экскурсию. Их число еще уточняется. В списке числятся дети от 2 до 17 лет. Возраст взрослых в основном от 28 до 35 лет, но есть и пенсионеры.

Пострадавшими числятся 82 человека, их состояние врачи пока не комментируют, но известно, что среди них есть те, кого ввели в медикаментозную кому.

Уже опознаны две жертвы пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Это Наталья Селезень и Татьяна Дарсалия. Власти Кузбасса выделят по миллиону рублей семье за каждого погибшего в пожаре. Недалеко от места трагедии возник стихийный мемориал. Кемеровчане начали приносить цветы и свечи к сгоревшему ТЦ.

В настоящее в "Зимней вишне" продолжаются поисково-спасательные работы и тушение пожара. Спасатели пока не могут войти в один из кинозалов, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры.

В связи с возбужденными уголовными делами трое человек задержаны по ст.91 УПК на 48 часов. Это директор "Зимней вишни", зам по безопасности, и директор детского центра. В Кемерово направляется глава СК РФ Александр Бастрыкин и уже прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вошел в число самых крупных по количеству жертв – так, известный пожар в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году унес 153 человеческих жизни. Также в их числе оказались пожары в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы) и в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы).

По свидетельствам очевидцев в торговом центре при пожаре не сработала автоматическая система пожаротушения, а также сигнализация, и не было оповещения о возникновении пожара. На появившихся видеозаписях с места пожара видно, как люди пытаются выбить дверь, чтобы выбраться из горящего здания. По свидетельствам очевидцев, несколько человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", расположенном в Кемерово на проспекте Ленина, 35, произошел 25 марта около полудня по московскому времени (16:00 по местному времени). Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Пламя охватило площадь около 1500 кв. м. В результате через несколько часов произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. м внутри центра, между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия. Оперативные службы города эвакуировали из торгового центра около 200 человек. Пожару был присвоен третий – самый высокий – уровень сложности.

Тушение пожара в торговом центре усложнялось тем, что огонь распространился по межстенному утеплителю, который имеет повышенную горючесть, рассказал РБК источник в центральном региональном центре МЧС.

Жительница Кемерово Оксана Соколова была в здании, когда начался пожар. Она проходила стажировку в мебельном салоне на 3 этаже. О подробностях увиденного она рассказала вечером 25-го корреспонденту "Сибирь. Реалии":

– Если не соврать, этому зданию лет 70. Раньше там была кондитерская фабрика. Возгорание началось на 4 этаже, последнем, где кинотеатр и игровые автоматы. Здание, я так поняла, сгорело до тла, до сих пор горит. Начался пожар около четырех, в начале пятого. Я была стажером в отделе мебели на 3 этаже, мы стояли с девочками, ждали покупателей, когда вдруг увидели, что в панике бежит толпа людей. У нас рядом "Детский мир", мы сначала подумали, что кто-то что-то украл, и за ним погнались продавцы и охранники, но потом поняли, что бегут уже все и кричат. Мы тоже схватили свои вещи, побежали, и к этому моменту черный дым уже появился в нашем отделе, уже примерно четверть нашего зала была в дыму, он очень быстро распространялся. К этому моменту эскалаторы еще не успели отключить. Огонь распространялся очень быстро, я не знаю, что именно загорелось, но это было на 4 этаже. Может, проводка. Здание старое, я не знаю, когда его проверяли последний раз. Кругом пластик, в нашем салоне мебель деревянная, рядом маленькие отделы с парфюмерией, магазин товаров для парикмахерских, химия вся эта, одежда, все легко воспламеняется.

– Сколько примерно было людей внутри?

- Не знаю, сколько, но народу было много. Там и продуктовые магазины, и рыбный магазин очень большой, и ларьки, и бытовая техника, и игрушки, мобильные салоны, и одежда. Когда я была уже на улице, видела, как из окна 3 этажа уже вырывается пламя, похоже, это уже горел наш салон. Знакомый моей бывшей коллеги работает в МЧС, и он сейчас там и сказал ей, что якобы в кинотеатре задохнулись 86 человек, кошмар и ужас. Не знаю, правда это или нет.

– Сработала ли сигнализация, оповещение по внутреннему радио?

– Нет, ничего не сработало. Люди просто выбегали. Когда мы выбежали, к зданию уже подъехали МЧС, перекрыли дорогу, потому что это центр города, проспект. Очень много развилок, трамваи. Все сразу перекрыли, пожарные приехали, скорая, полиция. Начальница наша приехала, сказала, чтобы домой ехали. Я не видела, как люди прыгали из окон. Потом мне уже подруги видео присылать стали оттуда, что некоторые на крышу стали выбираться, подросток из окна сорвался. Я так поняла, что сгорело там все. И животные в контактном зоопарке на 3 этаже погибли.

Официальный представитель прокуратуры региона Елена Тушкевич сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии", что ведомство возбудило уголовное дело по факту пожара. О том, в каком состоянии находятся выжившие, информацию в этом учреждении МЧС предоставить отказались. Более подробный комментарий удалось получить у другого подразделения спасателей.

– В районе 16 часов нам поступил сигнал о том, что наблюдается задымление на 4 этаже торгового центра "Зимняя вишня". Мы пока не можем сказать точно, где произошло возгорание. На 4 этаже были расположены детская игровая комната и кинотеатр, – сообщили изданию "Сибирь.Реалии" в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Туда были направлены подразделения пожарной охраны, их было несколько, потому что это социально значимый объект. К моменту прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление, открытого горения не было видно. Было эвакуировано 100 человек и спасено еще 20. Сейчас на месте пожара продолжают работать 288 сотрудников МЧС и 62 единицы техники. Пожар продолжается, огонь распространился по всему торговому центру. Все усложняется тем, что внутри здания есть легковоспламеняющийся утеплитель, по нему возгорание и идет. Произошло частичное обрушение кровли и обрушение перекрытий между 3 и 4 этажами. Общая площадь пожара на данный момент составляет около полутора тысяч квадратных метров. Пострадавших – 24 человека, это люди, которые обратились за помощью в медучреждения. Сейчас 6 человек находится в больнице, их состояние нам неизвестно. Информацию о погибших мы пока не даем. Сибирский региональный центр МЧС собирается направить в Кемерово дополнительные силы для тушения пожара, в том числе авиацию: вертолеты МИ-8 и транспортные самолеты. Они находятся в готовности к вылету.

Школьница Арина стала свидетелем того, как начинался пожар:

– Я сегодня была на дне рождения у своей подруги, мы были на 4 этаже. Мы покушали, играли, потом поели торт, и тут какой-то человек закричал: пожар! Как я поняла, там был баллон, который загорелся, и пламя перенеслось на кубики тканевые. Я успела схватить только рюкзак. Все среагировали очень хорошо, выбегали, не толкались, свет выключился, электричества уже не было. Я очень орала и плакала. Мама моей подруги Ульяны дала мне одежду.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" могли погибнуть около 200 животных 25 видов, которые остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания. Об этом сообщил ИА ТАСС директор зоопарка Евгений Видеман.

"Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось… Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности", – пояснил Видеман.

Жители Кемерова публикуют фотографии, на которых видно, что дым от пожара распространился на сотни метров вокруг.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телеграм-канал «Мэш» пишет, что руководство ТЦ считает причиной пожара поджог. Издание The Bell сообщает, что по данным СПАРК владельцем и гендиректором ООО ТРЦ "Зимняя вишня – Кемерово" является Надежда Васильевна Судденок. Ранее она избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от "Единой России".


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