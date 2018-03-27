Путин в Кемерово. Тысячи людей прорвались к администрации и требуют отставки 27.03.2018, 7:59

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Фото: Еwan Veseloff / Twitter

(обновлено) Митингующие снесли ограждения, выставленные полицейскими.

На центральную площадь российского Кемерово утром 27 марта прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Митингующие снесли ограждения, выставленные полицейскими, и подошли вплотную к зданию областной администрации, отметило местное издание VSE42.Ru.

Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. По данным издания, президент РФ Владимир Путин ранним утром приехал в Кемерово и посетит стихийный мемориал возле сгоревшего торгового центра, но с журналистами общаться не намерен.

Протестующие на митинге скандируют «Путина - в отставку!»

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести.

"Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.

По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.