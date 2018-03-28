Высылка дипломатов ударила по финансам России 2 28.03.2018, 21:30

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Выдворение одного дипломата обошлось РФ в 23 миллиона долларов.

Российские торговые площадки отреагировали на высылку дипломатов по всему миру из-за «дела Скрипаля». Согласно открытым данным, индекс Московской биржи (МБ) обвалился на 1,95% – это рекордное падение с мая 2017 года, передает «Сегодня».

Акции компаний, входящих в индекс МБ, подешевели за 27 марта на 193 млрд рублей – то есть примерно на 3,3 млрд долларов. Из-за выдворения одного дипломата Россия потеряла 1,34 млрд рублей (23,4 млн долларов).

Кроме того, индекс РТС, который демонстрирует валютную цену корпораций, упал на 4,2 млрд долларов за сутки – до 1230,96 пункта, минимума с 14 февраля.

Заметнее всего обвалились акции крупных российских госбанков – Сбербанк потерял 2,67% капитализации, ВТБ – 4,3%. В серьезный «минус» ушли «Газпром» — 2,63%, «Норникель» — 2,25% и «Роснефть» — 2,05%, подсчитал КИБ. В стороне не остались и российские гособлигации, от которых начали избавляться инвесторы.

Курс рубля тоже снизился, хотя и не показал обвального падения – доллар торгуется на бирже по 57,51 рублю на закрытии МБ 27 марта. Это близко к февральским максимумам.

Данные: МБ

Даже растущая нефть не оказала поддержки российским рынкам. Но, как отмечают аналитики КИБ, без этого фактора, обвал был бы еще сильнее. Утром 28 марта фьючерсы на Brent торгуются по 68,9 доллара.

Нынешняя высылка российских дипломатов стала крупнейшей в истории. Предыдущее массовое «изгнание» произошло в 1971 году, в разгар «холодной войны». Тогда были выдворены 105 российских дипломатов. В центре скандала, как и сейчас, были британско-российские отношения: сотрудников посольства СССР в Лондоне обвинили в разведдеятельности и отправили на родину. Тогда Кремль в ответ выслал 23 британских дипломата.