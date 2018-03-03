Бобруйск борется за маршрутки 3.03.2018, 22:40

В знак протеста ряд частных перевозчиков отменили свои рейсы.

Уже четвертые cутки на линиях нет привычных людям частных перевозчиков - они отказываются работать по новым правилам. Частники объявили сбор подписей против изменений в законе. В понедельник водители намерены направить подписи Лукашенко, пишет сайт телеканала «Белсат».

Автовокзал Бобруйскa. Маршрутки на Могилев и Осиповичи есть. Но не едут. Вместо этого пассажирам предлагают подписаться против изменений в транспортном законодательстве, которые вступили в силу 26 февраля и усложнили работу частных перевозчиков. За первый день собрал тысячу подписей, всего за три дня - более пяти тысяч. Люди говорят, что за 15 лет они уже привыкли к частникам.

«Как бы более удобные, компактные и быстрые, - говорят жители Бобруйска. - А у государственных есть такой сервис, как в частном? Нет. А у частников - все: и телевизор, и комфорт».

Действительно, бесплатный интернет в салоне, климат-контроль, современные и быстрые автомобили, остановки на желание пассажиров и невысокие цены. Этого пока не в состоянии обеспечить официальные государственные перевозчики.

Но ведь это более безопасно, говорят в Министерстве транспорта. Последние изменения в Законе об автомобильных перевозках власти пытаются перевести всех перевозчиков на вокзалы - якобы для того, чтобы водители могли отдыхать между рейсами. Однако перевозчики должны отдавать тем вокзалом до 15% от своей зарплаты.

«Я считаю, что государство запрещает людям зарабатывать деньги. Почему, когда людям это удобно, почему бы им не пользоваться этим? », - говорит жительница Бобруйска.

К тому же вводится установленое расписание, так как по новым правилам - это регулярные перевозки. Есть и другие минусы. К примеру, сейчас необходимо заключать договор с местным оператором на осуществление таких перевозок, а начинать маршрут нужно от автовокзалов, где не всегда есть поток людей. За нарушение законодательства - штрафы и даже конфискация автомобилей. И с этим тоже согласны далеко не все. В знак протеста ряд частных перевозчиков с 26 февраля отменили свои рейсы по междугородным маршрутам.

Тем временем сбор подписей «против» продолжается и в интернете. В общем, на разных площадках, подписались более 20 000 человек.