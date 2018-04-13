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Белорус «заправил» свой автомобиль джинсами

  • 13.04.2018, 14:24
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Изобретательного водителя остановили в пограничном пункте «Брузги», когда тот возвращался из Польши.

Таможенники нашли автомобиле белоруса большую партию джинсов, сообщает сайт Таможенного комитета.

Таможенники решили отправить автомобиль мужчины на более тщательный досмотр. Во время досмотра были обнаружены тайники в креслах и даже в бензобаке, из которого таможенники извлекли 28 джинсовых брюк.

Водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20-ти базовых величин с конфискацией товара.


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