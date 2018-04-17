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«Обезьяна с гранатой»: Кто пострадал от попыток заблокировать Telegram в России

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  • 17.04.2018, 15:59
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«Военные действия» Роскомнадзора против мессенджера привели к блокировке других ресурсов.

Роскомнадзор вторые сутки пытается заблокировать Telegram. Вечером в понедельник, 16 апреля, в погоне за мессенджером ведомство начало блокировать более 1 млн IP-адресов Amazon и Google. Но утром 17 апреля Telegram продолжал работать у клиентов большинства российских операторов без дополнительных способов обхода блокировки (VPN или прокси-серверов), с удивлением пишут пользователи в соцсетях. Зато онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер-конкурент Viber от блокировки пострадали, пишут «Ведомости».

Онлайн-магазины

Серьезно сказалась блокировка облачных серверов Amazon на российских магазинах электронной коммерции. По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, в НАДТ обратились девять онлайн-магазинов, работу которых нарушила блокировка Роскомнадзора. Далеко не все использовали хостинг Amazon, у кого-то были другие IP-адреса, рассказывает Иванов. Оценить материальный ущерб сейчас довольно сложно: мелкий бизнес опасается, что публичное заявление о сбоях в работе может причинить им дополнительный ущерб. «Но буйство Роскомнадзора, конечно, впечатляет», – резюмирует Иванов. Судиться со службой из-за убытков, по его словам, предприниматели опасаются: как бы помимо финансового ущерба не обвинили в экстремизме.

Роскомнадзор намерен заблокировать более 1 млн IP-адресов ради запрета Telegram

Оба сайта онлайн-магазинов, которые в качестве хостинга использовали Amazon, по состоянию на 10.00 мск не открываются, говорит предпринимательница Виктория Гросс-Днепрова. Блокировка нарушила работу ее онлайн-магазина цветов GiveMe.ru и агентства по организации свадеб Gross.Wedding. Утром во вторник, 17 апреля, сайты у многих открывались в Москве, но скорее всего они подгружаются из кэша и оплата не проходит, считает Гросс-Днепрова. Точный размер убытка сейчас определить невозможно, но средний заказ цветов составлял 13 000–19 000 руб. Поэтому потеря даже 2–3 заказов существенна, говорит предпринимательница. Сейчас она планирует переносить онлайн-магазин на немецкий хостинг, но это займет время: от недели, включая перенос сайта и его настройку, до двух – на устранение всех неполадок.

Вечером 16 апреля на сбои из-за масштабной блокировки IP-адресов также пожаловались представители онлайн-школы по изучению английского языка SkyEng. Блокировка Роскомнадзором мессенджера случайно задела часть серверов платформы, в результате некоторые пользователи не могли начать урок, сообщила компания на своей странице в Facebook. К утру вторника, 17 апреля, удалось починить не все, но основные неполадки убрали, говорит управляющий партнер SkyEng Александр Ларьяновский. У SkyEng на Amazon хостилась почти половина платформы, пришлось разворачивать всю инфраструктуру заново – это дополнительные издержки.

Прямой ущерб от несостоявшихся уроков составил около 2 млн руб., но пока непонятно, потеряла ли школа из-за сбоя учеников. Судиться с Роскомнадзором SkyEng не планирует – зачем тратить время на то, чтобы узнать все, что мы и так сегодня знаем, резюмирует Ларьяновский.

Курьерская служба «Птичка»

В ходе массовой блокировки IP-адресов Amazon заблокированным оказался и сайт курьерской службы «Птичка», сообщил вечером 16 апреля гендиректор компании Владимир Кобзев. На жалобу предпринимателя быстро отреагировали в службе поддержки Amazon Web Services (они подтвердили блокировку четырех подсетей Роскомнадзором) и поменяли используемые сайтом IP-адреса. Архитектура сервиса такова, что сделать самостоятельно это было невозможно, объясняет Кобзев. Переезд с серверов Amazon был бы крайне нежелателен: у AWS есть многие функции, которых нет у конкурентов.

К утру 17 апреля сайт «Птички» вновь заработал в Москве, но до сих пор работает с перебоями в Санкт-Петербурге, сообщил предприниматель. Убыток от блокировки небольшой: «Птичка» зарабатывает на комиссии с заказа каждого курьера, всего было потеряно около 80 заказов, поясняет Кобзев. Но курьеры понесли гораздо более серьезный финансовый ущерб, добавляет он. Сейчас Кобзев консультируется с юристами и надеется собрать группу, чтобы «системно прессовать Роскомнадзор», но пока непонятно, что из этого выйдет, добавляет он.

Viber

Массированная блокировка Telegram коснулась другого мессенджера – Viber. Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками по Viber, сообщили вечером в понедельник, 16 апреля, представители мессенджера. Они связали сбой с проблемами связи на серверах Amazon. Инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно вернуть доступ к сервису.

«Одноклассники»

Днем во вторник, 17 апреля, на сбои в работе пожаловались также пользователи социальной сети «Одноклассники». «Пропала вся лента с официальной странички нашего сайта (больше 5500 публикаций) и из группы тоже», – пишут пользователи на сайте Downdetector (собирает информацию о сбоях в интернет-ресурсах). Некоторые пользователи связали сбои в «Одноклассниках» с блокировкой IP-адресов Amazon.

В пресс-службе соцсети подтвердили, что зафиксировали сбой. Но он не связан с блокировками IP-адресов Amazon, уверяет представитель соцсети. Техническая служба восстановит работу сервиса в ближайшее время, заверил он. Через 15 минут представитель социальной сети сказал «Ведомостям», что проблема решена, все работает.

«Открытая наука»

Представитель Ассоциации ученых и научных организаций по содействию повышению открытости научных знаний «Открытая наука» подтвердил «Ведомостям», что их сервис был заблокирован, так как он находится на серверах Amazon. В ближайшее время сайт скорее всего перевезут на другой сервер, сказал он.

«Лайфхакер»

Блокировка также затронула работу издания «Лайфхакер». Как рассказал «Ведомостям» издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь, ресурс использовал DNS-сервис от Amazon Route53, с вечера понедельника он также оказался под блокировкой. В результате для части пользователей сайт lifehacker.ru перестал быть доступным. По данным внутренних систем аналитики, проблемы с доступом наблюдались примерно у 20% аудитории сайта и мобильных приложений, указывает Пономарь. Чтобы ликвидировать проблему, компания провела замену сервиса DNS, но поскольку такие изменения раскатываются на всю аудиторию в течение 1,5 суток, часть пользователей все еще испытывают проблемы с доступом к сайту, говорит Пономарь.

Charter97.org

В редакцию стали поступать жалобы от читателей из России на проблему с доступом к сайту «Хартия-97».

Вероятно, трудности с доступом к Charter97.org могли возникнуть из-за блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram. Изначально Telegram обошел блокировку в России с помощью IP-адресов компании Amazon, однако Роскомнадзор заблокировал более полумиллиона из них. Также в реестр запрещенных сайтов попал блок, содержащий более миллиона IP-адресов Google. Сервера сайта «Хартия-97» также находятся в компании Amazon, поэтому у наших читателей на территории РФ возможны перебои в работе сайта.


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