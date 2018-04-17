Степан Григорян: Ситуация в Армении – революционная 5 17.04.2018, 19:13

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В стране начались масштабные акции неповиновения.

Об этом сайту Charter97.org рассказал ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян, комментируя назначение Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Экс-президент Армении Серж Саргсян был избран премьер-министром страны во вторник на специальном заседании парламента республики. За единственного кандидата проголосовали 77, против - 17 из 94 голосовавших депутатов, учитывая находящихся командировке (всего в Национальном собрании Армении 105 депутатов). Сегодня же президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил Сержа Саргсяна премьер-министром республики. В Ереване начался масштабный митинг оппозиции.

- Степан, чем опасна сложившаяся ситуация? Почему вспыхнули протесты?

- Конфликт начался очень давно. Серж Саргсян занимал должность президента в течение десяти лет. За это время в стране сильно укрепилась коррупция, кумовство, многие государственные должности раздавались родственникам. Дошло до того, что Саргсян начал раздавать своим родным медали, что не всегда принято даже в авторитарных режимах.

В стране началась масштабная эмиграция. Это отмечает даже официальная статистика. Ухудшилось благосостояние простых армян. За последний год рост цен составил от 10 до 40%. Повторюсь, эти цифры приводит официальная статистика. Заработные платы и пенсии остались на прежнем уровне.

Вот результат десятилетнего президентства Саргсяна. Но самое печальное то, что ухудшилась правовая ситуация в Армении. У нас появились политические заключенные, судебная система потеряла свою независимость.

Негодование народа накапливалось, а прорвало после того, когда люди узнали, что уже бывший президент Серж Саргсян собирается стать премьер-министром.

Партия власти вместе с Сержом Саргсяном инициировала поправки в Конституцию, согласно которым Армения переходит от президентской формы правления - к парламентской. Саргсян уверял, что баллотироваться премьером больше не будет.

Но, как мы видим, произошло обратное. Решение выдвигаться на пост премьер-министра стало точкой невозврата. В добавок ко всем социально-экономическим проблемам, народ обманули.

Серж Саргсян был выдвинут на пост премьер-министра и молчаливое большинство в парламенте поддержало его кандидатуру. Это явление имеет корни в СССР, когда в Верховных советах сидело молчаливое большинство и голосовало за все предложения.

Именно поэтому вспыхнули протесты в стране.

- Что сейчас происходит в Ереване?

- Сегодня вечером начался большой митинг на площади Республики. Посмотрим, какие шаги предпримет оппозиция. Громадный митинг, таких митингов я еще не видел. Площадь огромная и она заполнена людьми. Сейчас там 50-70 тысяч человек.

Я думаю, что оппозиция была готова к такому сценарию.

- Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что в стране началась «бархатная революция». Какие цели преследуют протестующие?

- Главная цель протестующих - не допустить того, чтобы премьер-министром стал Серж Саргсян. Молчаливое большинство в парламенте единогласно проголосовало за его кандидатуру, они не хотят слышать голос народа. Именно поэтому протестные акции приобретают другой характер. Если вчера блокировался только центр Еревана, то сегодня практически весь город парализован. В Гюмри и Ванадзоре проходят протестные акции. Забастовка принимает общенациональный характер.

Ситуация в стране приобретает революционный характер. Она уже революционная.

Протестующих очень много. Для всех важен цифровой компонент, но я хочу отметить качественное составляющее протестующих. Огромное число молодежи.

Вчера на улицы Еревана вышло от 50-ти до 60-ти тысяч протестующих. Они были разбросаны по всему городу. Ситуация плавно переходит в общенациональную забастовку, при которой возможен захват административных зданий. Да, революция больше напоминает «бархатную», так как протестующие не применяют силу и максимально осторожны.

Вчера силовики применила силу. Но, чтобы вы осознали качество нашей полиции, представьте, что полицейский подстрелил сам себя. Они даже спецсредства не могут нормально применить. Один из полицейских решил «попугать» протестующих взрывпакетами. В результате попал в своих и один из полицейских в тяжелом состоянии попал в больницу.

Власти пытались спровоцировать столкновения, но их планы провалились.

К сожалению, вынужден отметить, что несмотря на то, что СССР развалился, наше правительство сохраняет его традиции. Не знаю, может, наши чиновники в душе коммунисты. Они хотят слушать альтернативную точку зрения, идти на компромисс. А это всегда приводит к жесткой реакции.

Последние три года в нашей стране проходят масштабные акции протеста. Кадры с Еревана 2015 года облетели весь мир. Тогда поводом для протестов послужило повышение тарифов на электроэнергию. Но власти никаких выводов не сделали. Наоборот, начали ограничивать политические свободы граждан. Практически вся интеллектуальная элита Армении поддерживает протестующих.

- Что вы скажите о Николе Пашиняне?

- Это известный деятель, он очень активен был последние 10 лет в политике, создал свою партию “Гражданский договор”, возглавляет одну из фракций в парламенте. Он единственный, кто смог найти те главные слова, которые вывели людей на улицу. Очень сложно вывести людей на улицу. Но он смог найти главные слова. Это, конечно, коррупция, тяжелые социальные условия, это анти-саргсяновская риторика. Новый премьер исключительно не популярен в Армении.

- Как, по вашему мнению, будут развиваться события в стране?

- После протестов 2015 года власти сделали вид, что пошли на диалог, а на самом деле приняли жесткий закон о выборах, ограничили права оппозиционной партии внутри парламента.

Власть пошла по пути коммунистического режима Брежнева. Чем это закончилось для СССР - вы лучше меня знаете. В Армении нет газа, нефти, природных ресурсов. Для авторитаризма нет ресурсов, здесь он не продержится. Я не знаю, на что они рассчитывают.

Как я отмечал ранее, ситуация в Армении очень напоминает то, что происходит в Беларуси. Жесткий авторитаризм, однопартийная система.

Знаете, я был свидетелем того, как голосует правящая партия. Они провели под Ереваном выборы, где выдвинули Сержа Саргсяна кандидатом в премьеры. Вы видели как они голосовали? Они даже следили, чтобы руки поднимались на одной высоте.

Я не понимаю, откуда в этих людях такие привычки. Армения была независимой на протяжении 25 лет. Да, были разные проблемы, но мы не шли в сторону тоталитаризма. А сейчас все идет к жесткому авторитаризму, что проявляется в изменениях Конституции. Под предлогом этой реформы они ограничивают права и свободы граждан, усиливают давление на оппозицию.

Народ Армении - европейский народ. Мы твердо стоим на ценностях свободы и демократии и не потерпим подобного. Мы живем в век высоких технологий - социальные сети, интернет, свободный доступ к информации. Как можно при таком положении дел объяснить молодежи, что воровать - это нормально, вручать родному брату орден - это нормально, что коррупция - это нормально. Никак не получится.

У меня только одно опасение, что если власть не найдет других рычагов решения конфликта, то она пойдет на применение силы. Конечно, и оппозиция может долго не удержать людей на площади, бесконечно стоять невозможно. Главное – проводить акции неповиновения, забастовки, стачки. И этим путем сейчас идут армяне.