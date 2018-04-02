В Сирии погиб наемник Вагнера, написавший открытое письмо Шойгу 2.04.2018, 17:49

Ростислав Закаулов

В письме будущий наемник просил министра обороны посодействовать его карьере.

В морге Ростова-на-Дону опознан очередной боец ЧВК Вагнера, погибший при столкновении с американцами в ночь на 8 февраля этого года в провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно Znak.com, речь идет о 27-летнем жителе города Юрга Кемеровской области Ростиславе Закаулове.

Последний раз Закаулов связывался с близкими 7 февраля, то есть за несколько часов до гибели. «Позвонил, успокоил, что, мол, едет на охрану завода и связи, возможно, не будет какое-то время. Просил не переживать, так как будет работать в охране завода. До завода он так и не доехал», — рассказал Znak.com один из родственников молодого человека.

По словам родственника Закаулова, о судьбе бойца они ничего не знали до середины февраля, когда в интернете начала появляться информация о погибших и раненых при боестолкновении в провинции Дейр-эз-Зор. «В середине февраля в Google о нем была слита вся информация, включая фамилию, имя, отчество. Сочинили про него даже целую историю, что якобы воевал на Донбассе. На самом деле он туда не ездил», — говорит собеседник.

Как следует из открытых источников, в ЧВК Вагнера у Закаулова был порядковый номер М-2049. Молодой человек входил в расчет АГС-17 (автоматического гранатомета — прим. Znak.com) 2 разведывательно-штурмового взвода 4 разведывательно-штурмовой роты ЧВК. По словам родственников, Закаулов ездил в Сирию как снайпер, через границу переходил в качестве туриста.

Нынешняя его поездка в зону военных действий была уже третьей по счету. Первый раз он ездил в составе ЧВК Вагнера в Сирию в 2016 году на 5 месяцев, затем, в 2017 году, была командировка на 6 месяцев. В этот раз он прибыл на службу в середине января, командировка должна была продлиться до лета.

«Он сам попал туда. В нашем городе был парень, который тоже ездил туда, так скажем, работать. Ростислав после службы в армии какое-то время не мог найти работу, но характеристики у него были хорошие. Чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь, решил поехать [в Сирию]», — уточнили родственники Закаулова.

Информация о том, что кемеровчанин погиб в Сирии, подтвердилась на днях. Об этом родственникам сообщили по телефону. Всего, по их данным, из Кемеровской области вместе с Ростиславом Закауловым в Сирию уехали восемь человек.

Отметим, в сети до сих пор можно найти открытое письмо Ростислава Закаулова главе минобороны РФ Сергею Шойгу: «Я, Закаулов Ростислав Алексеевич, проходил срочную службу в 56 отдельной штурмовой бригаде (расквартирована в Волгоградской области — прим. Znak.com), уволился в звании младшего сержанта. Имею отличную физподготовку. Желаю служить в армии. До армии имел судимость, погашена в 2011 году в армии. В военкомате отказываются заниматься моим делом. Неужели мне поставить крест на моем будущем, на пути служения Родине?» Подпись — «Ростислав. г. Юрга, Кемеровская область».

Известно, что несколько отрядов ЧВК Вагнера попали под огонь артиллерии и авиации США в местечке Хашам сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Точное число погибших неизвестно до сих пор. По разным оценкам, в результате авиаудара погибло от 100 до 300 человек. По первоначальным данным Znak.com, только в одной 5-й роте ЧВК Вагнера погибло 217 бойцов.