Белорусский блогер показал, как сегодня живет столица Афганистана 1.05.2018, 12:59

Один день Максима Мировича в Кабуле.

Во время моей недавней поездки в Афганистан большую часть своего времени я провел именно в афганской столице и успел довольно неплохо изучить город, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Кабул остается одним из самых опасных городов в мире — местные жители пытаются наладить нормальную мирную жизнь, чему периодически мешают террористы — в настоящее время Афганистан борется с представителями аж 24 международных террористических организаций.

Террористы не решаются на открытые боевые действия с правительственными войсками Афганистана, вместо этого исподтишка гадят терактами. Зимой этого года при нападении террористов на отель в Кабуле погибло 11 украинцев, а недавно террористы убили в Кабуле фотографа французского агенства AFP — после того, как фотограф приехал снимать место теракта, прогремел второй взрыв... В общем, ехать в Афган я не советую.

Итак, в сегодняшнем посте мы прогуляемся по Кабулу и посмотрим, как живёт столица Афганистана сегодня:

02. Как только машина выезжает из аэропорта и мы попадаем на улицы Кабула, сразу бросается в глаза невероятное количество автомобилей на улицах. Весь центр города стоит в перманентной пробке, которая регулируется неведомыми законами броуновского движения — ни разметки, ни знаков в Афганистане нет. Переходить дорогу приходится вот так — перебегая через многополосные перекрёстки и уворачиваясь от проезжающих мимо автомашин и мотоциклов.

03. Из окна автомобиля очень интересно наблюдать за тем, что происходит на дорогах — здесь можно увидеть самые невероятные транспортные средства — от самодельных мотоколясок до просто повозок, которые тянут обычные люди.

04. Другая отличительная особенность города — полувоенный режим жизни. На улицах много военных с автоматами, периодически проезжают открытые джипы с пулеметами на консолях, а все школы и больницы в городе выглядят, как крепости — они обязательно находятся за высоченным забором с колючей проволокой, а возле входа обязательно будет башня-ДОТ. Разумеется, фотографировать всё это категорически нельзя — примут за террориста.

05. Подъезжаем к отелю, он находится в центре города возле вот такой красивой мечети Абдул Рахмана, её также называют Большой мечетью. Абдул Рахман был влиятельным афганским бизнесменом — однажды он узнал, что смертельно болен, и решил построить за свои средства мечеть в Кабуле. Возле здания можно увидеть бетонные отбойники — они поставлены против террористов-смертников, что часто стремяться взорвать мечети на автомобилях, начиненных взрывчаткой.

06. Недалеко от мечети находится отель Плаза, но останавливаться в нём опасно, террористы нередко выбирают крупные отели для своих атак — так, в одном из отелей Кабула этой зимой погибло 11 украинцев — отель атаковали талибы.

07. Я останавливаюсь в небольшом отеле в центре, где останавливаются, в основном, приезжающие в Кабул старики из провинции — вероятность того, что на такой отель нападут террористы минимальна — те обычно выбирают крупные отели, где есть граждане США и Евросоюза — талибы считают их своими врагами и всячески накручивают антиамериканские настроения в стране.

08. Отель старый, построенный ещё видимо до советско-афганской войны. Вот так выглядит холл:

09. Когда нет клиентов, персонал отеля сидит у входа и смотрит индийские фильмы. Вообще индийская культурная продукция довольно популярна в Афгане — то, что кажется экзотическим и малопонятным для нас, здесь воспринимается как что-то своё и родное, Индия совсем рядом.

10. Коридор этажа, где находится мой номер. Хорошее дерево в Афганистане — большой дефицит, и поэтому двери комнат сделаны из какого-то ДВП с твердым покрытием, чем-то напоминающим панели старых советских эскалаторов в метро. А рамы окон в номере металлические.

11. Мой номер. Кровать с жестким матрасом (можно сказать, матраса нет), старый шкаф, протертое кресло и телевизор с самодельной антенной. Вайфай ловит только в холле, но немного спасает афганская сим-карта. Правда, стабильный интернет бывает только по вечерам, когда на улицах уже никого нет — видимо, местные сотовые сети не справляются с нагрузкой. На двери шкафа сушится моя афганская рубашка.

12. На зеркале в углу приклеена скотчем вот такая фотография Каабы — это священное для мусульман место в Мекке, где обязательно должны побывать исламские паломники во время хаджа.

13. А вид из окна у меня вот такой —это задний двор отеля, защищённый сетчатым забором с колючей проволокой. На окнах номера решетки — с улицы слышится шум и гам восточного города, но всё стихает с наступлением темноты, после того как мулла с мечети пропоёт призыв к вечернему намазу. Это, кстати, сильно отличает Кабул от других восточных городов — к пример, в Стамбуле с наступлением темноты городская жизнь только начинается.

14. Холодильника в номере нет — приходится на ходу импровизировать и придумывать, как охладить воду для питья. Воду в Афганистане, разумеется, можно пить только бутилированную из закрытой тары — водопроводная вода в Кабуле плохая.

15. Спускаюсь в ресторан отеля пообедать, Абдула переводит мне меню на русский язык — в основном здесь есть местный плов (палав) с изюмом и цукатами, к которому можно также дополнительно заказать, например, тушеную в казане говядину или баранину. Подается плов с салатом — он состоит из нарезанной белокачанной капусты, репчатого лука, помидор, огурцов, зелени и зеленого острого перца. Подается салат всегда без заправки.

16. После обеда идём пройтись по городу. Людей на улицах очень много, часто можно увидеть военных. Я одет в традиционную афганскую одежду и ношу на голове паколь (панджшерский берет, как у Ахмад Шах Масуда), но всё равно привлекаю внимание — мои тёмные волосы всё равно светлее, чем у афганцев, плюс выдаёт светлый цвет кожи. Впрочем, как говорит Абдула — издали я вполне сойду за афганца, который долгое время жил за границей.

17. Центр Кабула — это один большой рынок, почти везде люди чем-то торгуют. Иногда это вот такие организованные торговые ряды по продаже овощей/фруктов. Кстати, слева на этом фото — тот самый острый зеленый перчик, который кладут в афганский салат.

18. Но чаще местная торговля — это просто стихийные лотки со всем чем угодно, как например вот этот лоток по продаже каких-то открыток у подземного перехода. Подземный переход, кстати — единственный во всём Афганистане, был построен советскими специалистами, до сих пор непонятно — зачем.

19. Людей в переходе мало — афганцы переходят все улицы поверху, между потоком машин. В переходе стоит несколько торговых точек:

20. Есть ещё вот такие весы для взвешивания, а рядом стоит магнитофон, откуда льются исламские проповеди.

21. Ещё на улицах Кабула можно часто увидеть нищих.

22. Нищим подают — в исламе это считается богоугодным делом. По рассказам местных, некоторые нищие на пожертвования строят потом себе неплохие дома с шикарной по местным меркам обстановкой.

23. Решаем немного проехать на общественном транспорте. В Кабуле ходят маршрутки — старые автобусики белого и желтого цвета, которые развозят пассажиров в разные концы города. Проезд стоит 30 афгани — чуть меньше, чем пол-доллара. Довольно дорого по местным меркам.

Помимо маршруток-автобусов, в Кабуле есть ещё что-то вроде маршруток-легковушек. Это обычные легковые автомобили без всяких надписей, как их отличить в потоке таких же машин — это известно только местным. Машине нужно махнуть рукой, и если там есть свободное место — вы садитесь и едете по определенному маршруту. В общем, всё точно так же, как в обычной маршрутке-автобусе, только на легковушке. В машину, бывает, набивается по 4 человека на заднее сидение и по два на передниее (возле водителя).

23. Городские улицы. Мальчик слева запускает воздушного змея — традиционная афганская игра, в которую играют дети всех возрастов.

24. Немного местного колорита — мальчики гонят стадо курдючных баранов. Афганистан исламская страна, и поэтому здесь вообще не едят свинину, основное красное мясо в афганской кухне — именно баранина, плюс есть говядина. И баранина, и тем более говядина — считается довольно дорогим мясом, которое могут себе позволить только относительно состоятельные граждане.

25. Выходим в одном из районов, где находится кабульский городской парк. Обратите внимание на обочину дороги — там валяются мотки колючей проволоки с режущей кромкой — в Кабуле нужно всегда смотреть под ноги.

27. Ещё нередки вот такие дренажные канавы со стоячей водой, откуда тянет гнилью. Канавы абсолютно ничем не прикрыты, если оступишься и упадешь — будешь сам виноват. Это Афган.

28. У стен парка расположено старое исламское кладбище.

29. Посетителей у входа в парк дважды обыскивают — мера далеко не лишняя, учитывая напряженную обстановку в Афгане.

30. А сам парк очень красивый, по атмосфере напомнил мне наш минский Ботанический сад. Здесь можно погулять среди деревьев и посидеть на травке — относительно спокойно.

31. Площадка для настольных игр. В Афганистане популярны нарды.

33. Мальчишки пьют воду из-под крана.

34. Ещё в парке есть вот такая мраморная мечеть, о которой местные рассказывают, что она старше Тадж-Махала:

35. И галерея, рассказывающая о персидском прошлом Афганистана.

36. Выходим из парка. Местный район, кстати, считается довольно престижным, а здешние многоквартирные дома выглядят вот так:

37. У всех на окнах решетки:

38. На первых этажах зданий размещаются торговые точки, где продают в основном продукты:

39. Привычных нам кафе в Афганистане нет, есть небольшие чайханы, а если местные хотят перекусить — то чаще всего просто покупают испеченную в тандыре лепешку, что продается вот в такой лавочке:

40. Едем дальше кататься по Кабулу. Городские виды:

41. Горный район. Кабул, словно блюдце, лежит между высоких гор, и некоторые районы поднимаются уступами прямо на горы.

42. Небольшое видео нашей прогулки. Едем под песню "Обезоружена" Полины Гагариной, и теперь она навсегда будет у меня ассоциироваться с Афганом.

43. Новостройки. В девяностые годы город представлял из себя фактически руины, сейчас при американцах жизнь стала более-менее налаживаться.

44. В городе даже появляются вот такие высотные дома и благоустроенные улицы, которые выглядят почти как в Европе.

45. Хотя, конечно, террористическая угроза пока что остаётся. Возвращаясь в отель, мы снова вошли в переход, и в это время наверху кто-то с шумом закрыл металлический роллет. "Атака!" — тут же реагирует на шум Абдула и присаживается, чтобы его не зацепило осколками. Жизнь в Афганистане вырабатывает совсем другие рефлексы...

46. Возвращаюсь в свой район. Вечереет.

47. Объезжаем на машине близлежащие улицы. Вот это памятник 27-летней девушке по имени Фархунда — рассказывает Абдула. Её забили камнями и сожгли на этом месте в 2015 году — толпа сбежалась на крик муллы о том, что она якобы сожгла Коран. Как потом выяснилось — Фархунда ничего не сжигала, а просто у неё вышел спор с торгующим амулетами муллой — Фархунда утверждала, что такой бизнес не соответствует нормам ислама. После этого мулла громко оговорил девушку, а разъяренная толпа сделала своё черное дело... Вот такие страшные у нас пока что ещё есть люди — завершает свой рассказ Абдула.

48. Сумерек в Кабуле почти нет. Ночь наступает сразу и окончательно.

49. Некоторые жители заводят бензиновые генераторы — свет есть не во всех районах города.

50. Вот таким мне запомнился Кабул в 2018 году.