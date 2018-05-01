Республиканская партия Армении отказалась исполнить волю народа 32 1.05.2018, 20:08

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Никол Пашинян

Фото: Асатур Есаянц

Власти Армении нагнетают обстановку в стране.

Парламент Армении проголосовал против избрания премьер-министром лидера оппозиции Никола Пашиняна. За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, против — 55, передает «Радио Свобода».

Для избрания премьера в парламенте Армении необходимо 53 голоса. Все 47 оппозиционных депутатов ранее заявили, что будут голосовать за Пашиняна. Для победы ему нужны были шесть голосов от правящей Республиканской партии.

26 апреля после двухнедельных протестов, которые возглавлял Пашинян, Саргсян объявил об отставке «ради мира и стабильности» в Армении. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер, также член Республиканской партии Карен Карапетян. После неудачных переговоров с ним Пашинян снова призвал своих сторонников к протестам.

Из правительства Армении после распада правящей парламентской коалиции ушли несколько министров, а Республиканская партия объявила, что не будет выдвигать своего кандидата в премьеры ради сохранения стабильности в стране.

Согласно законодательству Армении, если премьер-министр не избирается на специальном заседании парламента, через семь дней проводятся новые выборы. Если премьера не избирают во второй раз, парламент распускается и назначается новое голосование.