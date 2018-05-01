Янка Купала по запросам «Яндекса» обошел Якуба Коласа 1.05.2018, 20:35

Янка Купала

Каждый месяц поиск Яндекса отвечает в среднем на 250 миллионов запросов из Беларуси.

Аналитики Яндекса подготовили тест — в нём нужно угадать, какое из слов более популярно в поиске, сообщили "Ежедневнику" в пресс-службе комании "Яндекс".

Популярность того или иного слова определили по количеству запросов, в которых оно встречается. Рассматривали в том числе и запросы, где искомое слово является названием. Например, для пары «зубр — аист» учитывались запросы про [снегоходы зубр] и [велосипеды аист].

Гефест и Атлант в поисковых запросах из героев греческих мифов превратились в кухонные плиты и холодильники. Избавившись от своей ноши и расправив плечи, Атлант занялся автомобильным бизнесом и услугами связи. Видимо, поэтому дела в поиске идут у него гораздо лучше, чем у Гефеста: по числу запросов слово «атлант» побеждает. Запросы про МАЗ и МТЗ похожи: люди ищут, где купить технику или запчасти для неё, задают вопросы по эксплуатации и ремонту. В целом тракторами интересуются немного больше.

Хлеб ищут чаще, чем соль, а драники — чаще, чем картофельное пюре. Янка Купала обошёл Якуба Коласа, а «Би-2» — «Ляписа Трубецкого». В паре «зубровка — крамбабуля» вместо состязания алкогольных напитков получилось противостояние растения и музыкальной группы. Музыка победила.

Аббревиатура БАТЭ встречается в запросах белорусов в десять с лишним раз чаще, чем словосочетание «динамо минск». Про Дарью Домрачеву спрашивают немного больше, чем про Викторию Азаренко. Интересуются не только выступлениями спортсменок, но и их личной жизнью. Типичные запросы — [муж виктории азаренко фото] и [свадьба дарьи домрачевой и бьорндалена видео].

Мессенджер Viber оказался в разы популярнее Telegram и WhatsApp. Про Литву и Польшу спрашивают примерно одно и то же: как оформляется виза, что там с работой и с недвижимостью, что и где лучше покупать. Польшей белорусы интересуются заметно чаще, чем Литвой.