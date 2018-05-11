Глава МВД Беларуси 9 мая надел медаль «За воссоединение Крыма с Россией» 16 11.05.2018, 18:15

2,941

Скриншот из видео: СТВ

Медаль за оккупацию РФ Крыма «красовалась» у Игоря Шуневича на форме сотрудника НКВД.

9 мая 2018 года глава МВД Беларуси Игорь Шуневич пришёл на минскую Площадь Победы в реплике синей формы сотрудника НКВД. На груди у министра сверкали две медали. Как установило “Еврорадио”, одна из них – та, что левее – называется “За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией”.

Это общественная памятная медаль выпущена в марте 2014 года. Ею награждаются лица, принимавшие “наиболее активное участие в поддерже “референдума” в Крыму и Севастополе, организации охраны общественного порядка и оказании поддержки волеизъявления населения Республики Крым”.

Скриншот из видео: СТВ

Согласно описанию, медаль диаметром 32 мм сделана из медного сплава с гальванизацией металла "Бронза". На лицевой стороне расположено скульптурное изображение памятника Императрице Екатерине II и изображение “Памятника затопленным кораблям”.

На обратной стороне медали – изображение Крымского полуострова и Геральдического орла Российской империи. По окружности на ободке –надпись "Навечно с Россией". В нижней части надпись "16 марта 2014 года" – дата, когда прошёл референдум о статусе Крыма.

Пятиугольная планка обтянута тканевой лентой с сочетанием цветов флага Республики Крым, Георгиевской ленты и Российского флага.

Фото: meshok.net

Фото: www.mir-faleristiki.ru

Цена медали на чёрном рынке – 600-700 российских рублей (порядка $10).

Игорю Шуневичу 51 год. Он родился в Луганской области Украины. В 1992 году окончил Академию милиции Беларуси. Работал в милиции в Минске, в 2007 году перешёл в структуру КГБ. В январе 2012 назначен первым заместителем министра внутренних дел Беларуси, а через 5 месяцев возглавил МВД.

9 мая Шуневич традиционно приходит к обелиску Победы в центре Минска в форме сотрудника НКВД, которую он пошил сам. Однако в прошлом году на его груди ещё не было медали за оккупацию Россией Крыма: