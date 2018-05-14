Евгений Афнагель: Лукашенко безнадежно устарел – и не только в хоккее 4 14.05.2018, 15:08

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

За что ни возьмется диктатор – ничего не получается.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя провальное выступление белорусской хоккейной сборной на ЧМ-2018, после которого белорусам пришлось покинуть элитный дивизион:

- На самом деле, ничего удивительного в том, что белорусская сборная по хоккею вылетела из элитного дивизиона, нет. К этому все шло. При том, что хоккей с подачи Лукашенко был «спортом №1» в стране, за последние десять лет только в 2014 и 2015 году команде на ЧМ удавалось выйти в ¼ финала. В прошлом и позапрошлом году белорусы чудом удержались в высшем дивизионе, выиграв по два матча из семи.

Кстати, интересно почитать комментарии в интернете, в соцсетях — такое ощущение, что вся страна во время последнего матча болела за Австрию. В нормальных странах люди всегда поддерживают свои сборные. У нас же все ассоциируют хоккей только с диктатором и бесполезными ледовыми дворцами по всей стране. Поэтому и болеют за соперников, и желают им победы, зная как

Лукашенко брался за многое в нашей стране. За деревообработку — и теперь белорусы возят мебель из «Икеи». За сельское хозяйство — приходится покупать египетскую картошку и польские яблоки. За «стройки века», которыми теперь только соседей пугать можно, за освоение космоса, автомобилестроение, импортозамещение, «Евровидение» - ничего не получается. Вообще ничего. Просто и Лукашенко, и его методы управления безнадежно устарели – и не только в хоккее. Поэтому, пока он у власти, ничего путного ни в одном направлении, за которое ему еще вздумается браться, не получится.