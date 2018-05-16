Владимир Некляев: «Куратора хоккея» нужно срочно менять 7 16.05.2018, 9:22

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Лукашенко не отвечает за свои слова и действия.

На Чемпионате мира-2018 в Дании белорусские хоккеисты проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36. Белорусы проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

Хоккеисты сборной Беларуси впервые за 15 лет вылетели в низший дивизион.

Однако тема хоккейного провала Лукашенко сегодня практически не обсуждается в белорусских СМИ, хотя в «развитие» этого вида спорта были вброшены миллиарды бюджетных средств. Молчит и сам диктатор, обычно бурно реагирующий на спортивные поражения белорусских спортсменов. Почему это происходит в интервью Charter97.org рассказывает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев:

- На мой взгляд, причина провального выступления белорусской хоккейной сборной на чемпионате мира не в отсутствии мастерства у игроков или эффективности команды. А в том, что Лукашенко создал команду, не поняв главного - эти люди никогда не будут классными игроками по той простой причине, что они представляют страну, которую не любят. И научил их любить не Беларусь, а только то, что он им дает.

Более того, Лукашенко вообще научил белорусов не любить свою страну. Вот в чем основная проблема и причина провалов не только в спорте, но и в экономике, да и в жизни в целом.

Если посмотрим на происходящее во время матчей в США или Канаде, где на самом деле классные хоккеисты, то не раз с удивлением увидим, как у дородных мужиков-спортсменов, смотрящих на свой национальный флаг, текут слезы. Почему? Да потому что это флаг свободной страны, которую они любят, и в которой могут свободно протестовать против, например, функционеров, не выполняющих свои обязанности. В названных мною США или Канаде между государством и обществом есть контакт.

У нас же люди ничего не могут контролировать. Да и некому, ведь все находится под клюшкой и шайбой одного человека. Вот в этом проблема. Люди не видят смысла рвать жилы за какую-то лишнюю копейку, если только она не дается им легко и за просто так, как, скажем, силовикам, которые раз или два в год, палками, не клюшками, гоняют не шайбу, а народ. Как она достается без усилий чиновничеству, которое полностью коррумпировано и деньги сами падают им в карман.

Мы можем вспомнить выступления наших спортсменов в первые годы независимости Беларуси. Когда мы чувствовали, что вот она, свобода, вот то, о чем мы мечтали, за что боролись. Как самоотверженно тогда бились хоккеисты на всех стадионах Беларуси за честь страны! За то, чтобы поднялся наш флаг и их имена звучали в мире, как имена белорусских победителей. Вот тогда мы видели слезы и неподдельную радость, счастье от того, что они представляют независимую, молодую, свободную страну.

- На ваш взгляд, почему Лукашенко, который обычно бурно реагирует на спортивные поражения, сейчас молчит?

- Думаю, что для него это психологически тяжело. Ведь, когда ты чем-то постоянно хвалишься, например, какой у тебя умный сын, а его выгоняют из школы за неуспеваемость, то как это все объяснить?

Лукашенко носился с хоккеем, как с писанной торбой, понастроил ледовых дворцов и так далее, а результата никакого. В таком случае, люди начинают экстраполировать это не только на спортивную сферу, но и на жизнь вообще.

Если мы объективно посмотрим на то, что происходит в стране на самом деле, то увидим, что ничего из «абяцанак-цацанак» Лукашенко не осуществилось. Не решен квартирный вопрос, нет зарплаты даже в 500 долларов, правитель не реализовал ничего из того, в чем клялся на всех этих, им самим же придуманных, собраниях и «посланиях парламенту».

Беларусь еле держится за счет экономической и политической поддержки России, которая также является одной из причин провалов. Ведь когда в стране в соцопросах лидирует правитель соседнего государства, то несложно представить, что происходит в головах людей. Значит, они считают это все каким-то ненастоящим, а настоящее для них находится за границами Беларуси. Тогда как служить ненастоящему? Как за него бороться не только на спортивных аренах, а, например, на полях? Все это взаимосвязано.

Недавно прошло «Евровидение». Оно тоже показатель. Выступают армяне — видно, что это армяне, выступают грузины — видно, что это грузины. Выступает представитель Беларуси — кто это, что это? Абсолютно никому непонятно. И вот снова мы получили результат. Хотя Лукашенко так же кричал, что у нас есть «Славянский базар», где растут таланты. А что такое на самом деле «Славянский базар»? Это просто базар, где нет абсолютно никакой культуры. Из-за этого отсутствует культура и у наших певцов, которые участвуют в подобных международных фестивалях.

- Большинство белорусских СМИ также практически не пишут о хоккейном провале Лукашенко, а наши читатели жалуются, что на многих сайтах идет жесткая чистка комментариев на эту тему. Почему так происходит?

- Ну это же прислужники! Вот они вместе с Лукашенко и сделали все то, о чем я говорил ранее. Они помогли правителю научить белорусов не любить свою страну. Обманщики, жулики, идеологическая обслуга, все занимающиеся пропагандой режима - это люди, которые не заслуживают не только какого-то уважения или оценки их деятельности, а просто того, чтобы о них говорили.

Белорусская сборная вылетела из элиты и тут не будешь говорить ни про какие спортивные причины, а просто нужно констатировать, что «куратор хоккея» не отвечает за свои слова и действия. Его нужно менять и не только, как «куратора хоккея», но и как правителя страны.

В хоккей за два десятка лет вбросили миллиарды средств, в то время, как, по словам чиновников, нет денег на больницы и школы. На развлечения же Лукашенко деньги находятся. В демократической стране за такое был бы, как минимум, суд, лишение всех должностей, а вообще арест за растрату и действия, которые подпадают под Уголовный кодекс.