Как в СССР жили по талонам 7 Максим Мирович

17.05.2018, 15:56

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Самое необходимое пропало вовсе не в 90-е годы.

На нескольких российских сайтах недавно появилась новость о том, что в 2019 году в России могут внедрить карточную систему для помощи малоимущим — вместо нормальной пенсии или зарплаты людям будут выдавать продуктовые карточки, на которые можно будет получать продукты. Правда, не слишком много — в эквиваленте примерно 10.000 российских рублей ($160) в год. Подобная карточная система питания существовала и в СССР, так что думаю все, кто хочет "вернуться назад в СССР" будут довольны — можно будет ходить в магазины с карточками и получать по ним сахар и водку).

Что самое интересное — фанаты СССР любят рассказывать, что мол карточная система появилась уже в "проклятые девяностые", когда "проклятые либералы и Мишка-меченый довели страну до ручки". Разумеется, это неправда, и лучше всего об этом говорят исторические факты — карточная система распределения в том или ином виде существовала всю историю СССР, а то, что было в восьмидесятые-девяностые — просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как в СССР питались по карточкам, узнаем с чего это началось и подумаем, что со всем этим делать.

В стране победившей революции.

Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом — но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена Перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше ста лет назад — весной 1916 года. К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной, как психологически, так и экономически — в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар — так как сахаропроизводящие заводы Польши оказались в зоне боевых действий.

После переворота 1917 года был тут же построен коммунизм карточная система накрыла всю страну — в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее и карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова — товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при "великом вожде" существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки — так, к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 килограмма мяса и не более 0,5 килограмма колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года — но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески.

Во времена Второй мировой войны стало, как вы понимаете, ещё хуже — карточное распределение стало ещё строже, а тому, кто потерял свои талоны на продукты, грозила буквально голодная смерть — об этом замечательно рассказал Кир Булычёв в фантастическом рассказе "Можно попросить Нину?" — он сам в годы войны жил в переулке Сивцев Вражек в Москве и испылал всё это на собственной шкуре.

Когда и почему в СССР жили без карточек?

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль — для этого было нужно, во-первых, отстоять "очередь", затем нужно было заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих — нужно было ещё получить некое "разрешение" на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие "разрешения" действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы — у моих друзей сохранилась такая бумажка, как-нибудь сфотографирую и напишу про нее отдельный пост.

Карточек не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева — и с тех пор многие фанаты СССР считают это время "золотыми годами Союза". Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые "румынские стенки" и немецкие туфли "Salamander" (прозванные попросту "саламандрами"), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

Фактически, это и был тот самый загадочный "золотой век СССР" — выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки.

В эти годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка — вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу.

Возвращение талонов «по просьбам трудящихся».

Талоны начали появляться снова не "в девяностые годы", как любят рассказывать фанаты СССР, а уже в конце семидесятых — дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже — "талонизация" охватывала всё новые и новые группы товаров.

Что самое интересное — далеко не везде эти бумажные штуки назывались "талонами". Местная власть часто импровизировала и называла их, например, "Карточка покупателя", "Заказ" или даже "Приглашение на получение". Разумеется, всё это было сплошным лицерием — ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек — просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров.

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий маргарин. Позже список "товаров по талонам" расширился — к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоговарения) и практчиески любой алкоголь — в месяц на одного взрослого человка полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие — он был отличной валютой и платой за услуги.

Что случилось в девяностые.

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали — "ручное распределение" не работало, товаров на всех не хватало, повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики. Пик "распределения по талонам" пришелся на начало 1990-х годов — когда, собственно, СССР и поставил кеды в угол, приказав всем долго жить. Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет — так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как "нищету девяностых" — мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста — распределение товаров по талонам в начале девяностых — это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году.

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция — талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы — как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты.

Максим Мирович, livejournal.com