Демонстранты в Ереване разблокировали все улицы и дороги 2.05.2018, 16:57

1,426

Протестующие направились в центр города на назначенный Николом Пашиняном митинг.

Демонстранты в 17:00 (16:00 по минскому времени) открыли все улицы и дороги, перекрытые с раннего утра. Они сейчас движутся к Площади Республики. Дороги и улицы были открыты после призыва лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна. Он также призвал всех собраться в 19:00 на Площади Республики, где должен состояться очередной митинг, сообщает news.am.

После того, как 1-го мая парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал со 2-го мая возобновить акции гражданского неповиновения по всей стране, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.

"Наши акции сегодня были беспрецедентными. В Ереване, да и по всей стране нет ни одной открытой дороги. Как вы знаете, в 19:00 на Площади Республики состоится наш митинг, в ходе которого прозвучат важные заявления. Призываю ровно в 17:00 разблокировать все дороги и двигаться в сторону Площади Республики", - сказал Пашинян.

По его мнению, все идет хорошо. Пашинян сообщил, что каждую минуту ожидается развитие событий, но предусмотрены все варианты.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.