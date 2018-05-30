Как белорус 12 дней путешествовал по Полесью на лонгборде 30.05.2018, 12:40

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Стас Вулканов проехал 500 километров только с рюкзаком.

Стас Вулканов из Минской области закончил свое 12-дневное 500-километровое путешествие из родной Коммуны в Брест. При себе у парня были только рюкзак со спальником и лонгборд — на нем и ехал, пишет tut.by.

Стас уже вернулся в Коммуну — деревню, где живет. Добирался из Бреста общественным транспортом. Сейчас приходит в себя, отдыхает. Путешествием доволен: говорит, практически и не устал, даже проблема с заедавшими его в пути комарами решилась элементарной покупкой крема-репеллента. Да и лонгборд не подвел: доска после 500- километрового путешествия в отличном состоянии.

«Еще меня переживет!», — смеется Стас.

На все про все за 12 дней дороги путешественник из Коммуны потратил около 150 рублей. А получил — тонну впечатлений, ощущение свободы и полета, чувство благодарности к людям, которые помогали и… уверенность в том, что новым путешествиям быть.

— Уже есть новые планы. Но — пока не хочу сглазить, так что не расскажу.