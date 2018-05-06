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Фотофакт: «Ларек позора» в Витебске, где «тунеядцы» в 30-х получали зарплату и продукты

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  • 6.05.2018, 19:37
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Любопытные фотографии из повседневной жизни в Витебской фабрично-трудовой колонии.

4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», пишет «Витебский курьер».

В народе этот документ стал известен как «указ об усилении борьбы с тунеядцами». Один из популярных лозунгов в то время гласил:

«Тунеядцы – наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»

Уголовной ответственности подлежали лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году.

Между тем, в свое время еще Сталинская Конституция 1936 года сделала труд обязательным. В 12 статье документа говорилось:

«Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест».

И работали все. Так в книге Андрея Вышинского «От тюрем – к воспитательным учреждениям» главный хранитель фондов Витебского районного историко-краеведческого музея Сергей Мартинович отыскал любопытные фотографии из повседневной жизни в Витебской фабрично-трудовой колонии.

Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович
Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович
Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович

Исправительные учреждения в Витебске существовали и раньше. Так в государственном архиве Витебской области сохранилась газета учебно-воспитательной части и культпросветкома заключенных Витебского окружного исправительно-трудового дома и его отделений «Мысль заключенного». Выпуск издания был приурочен к 10-летию Октябрьской революции.

В газете, в том числе, размещена статья Л.М. Итсона «Чего я достиг». В ней мужчина рассказывает, что он был арестован 9 месяцев назад и отправлен в Исправдом.

Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович
Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович
Из книги Андрея Вышинского. Фото предоставил Сергей Мартинович

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