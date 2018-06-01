Алина Талай показала лучшее время в Европе за последние 26 лет 1.06.2018, 16:42

Алина Талай

Легкоатлетка установила новый рекорд на турнире в Австрии.

Результат (12,41) Алины Талай на соревнованиях в Австрии, где белоруска в течение полутора часов дважды переписала национальный рекорд в беге на 100 м с барьерами, стал лучшим в Европе за последние 26 лет — с 1992 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Это второй результат нынешнего мирового сезона, на одну сотую секунды уступающий первому.

Кроме того, как отмечает «Прессбол», за всю историю легкой атлетики Советского Союза при весьма условном допинговом контроле эту дистанцию быстрее Талай бегали лишь три барьеристки (электронный хронометраж): Людмила Нарожиленко (Энквист) — 12,28, Вера Комисова и Наталья Григорьева (обе — по 12,39).

Примечательно, что результат 12,41 на 100 м с/б до сих пор еще не показывала ни одна барьеристка мира. В истории вида спорта зафиксированы либо 12,40, либо 12,42.