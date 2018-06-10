Надаль в одиннадцатый раз выиграл «Ролан Гаррос» 10.06.2018, 20:59

Рафаэль Надаль

В финале испанец выиграл у австрийца Доминика Тима.

Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде завершился в трех сетах. Надаль победил со счетом 6:4 6:3 6:2, передает РБК.

На протяжении всего матча у Надаля было преимущество, однако в середине третьего сета он вынужден был попросить паузу, так как судорогой у него свело руку. После этого в двух геймах подряд Надаль не мог играть в полную силу, однако не позволил сопернику сделать брейк. Затем судорога у испанца прошла, и он выиграл концовку партии.

В последнем гейме Тим смог отыграть четыре матч-бола. В том числе он отыгрался со счета 0:40, сумев сравнять счет в гейме. Однако с пятого матч-бола Надаль смог выиграть гейм и титул.

Австриец Тим был единственным, кто за последние два года смог выиграть у Надаля на грунтовых кортах. Однако при этом из десяти встреч между теннисистами семь остались за испанцем.

Для Надаля победа на «Ролан Гаррос» стала одиннадцатой в карьере. Ранее он выигрывал турнир в 2005-2009 годах, 2010-2014 годах, а также в прошлом сезоне. Испанец остается единственным теннисистом, который выигрывал один из турниров «Большого шлема» десять и более раз.

Надаль также выигрывал и остальные турниры серии. Он трижды выиграл US Open, два раза победил на Уимблдоне и один раз выиграл Открытый чемпионат Австралии.