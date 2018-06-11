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СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести саммит в Пхеньяне

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  • 11.06.2018, 9:22
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КОЛЛАЖ: REUTERS

Второй раунд переговоров может пройти в столице Северной Кореи.

Северокорейский правитель Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд саммита в следующем месяце в Пхеньяне. Об этом со ссылкой на знакомый с процессом организации встречи глав государств источник сообщает корейское издание «Чунан ильбо».

Соответствующее приглашение, по его данным, содержится в письме, которое зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль передал Трампу 1 июня. Кроме того, как уточнил собеседник «Чунан ильбо», представители КНДР и Соединенных Штатов, помимо саммита 12 июня, «будут проводить различные встречи в Нью-Йорке, Панмунджоме (деревне на линии разграничения в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. — РБК) и в Сингапуре». «Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с [проведением] таких саммитов», — добавил источник издания. Остальных деталей этих переговоров он не привел.

Данные о приглашении Ким Чен Ыном Трампа на второй раунд саммита в июле в Пхеньян со ссылкой на информированные источники в Сингапуре также сообщает японское агентство Kyodo. При этом третий раунд переговоров глав государств, по информации его собеседников, должен состояться в Вашингтоне в сентябре, «когда консультации будут проходить гладко, и появится большая возможность создания сторонами дорожной карты для полной денуклеаризации Северной Кореи».

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли туда для подготовки саммита. В ходе этих перегововор стороны планиуруют обсудить двусторонние отношения и денуклеаризацию Корейского полуострова. Сам Трамп прежде допускал, что по итогам встречи может быть подписано соглашение об окончании войны на Корейском полуострове. Также в Вашингтоне ожидают подписания сторонами договоренности о полной денуклеаризации региона.


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